Укр

"Решили показать "крутость": у Путина обвинили Украину в провокациях на Донбассе

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Лавров заявил об обострении ситуации на Донбассе, обвиняя Украину Новость обновлена 01 ноября 2021, 16:13
Лавров заявил об обострении ситуации на Донбассе, обвиняя Украину

Глава российского МИД заговорил о "крутости" украинской армии

Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление, обвинив Украину в провокациях. По его словам, Киев пытается "втянуть Москву в силовые действия".

По словам министра, которого цитирует ТАСС, именно Украина провоцирует обострение и вынуждает Кремль реагировать. Лавров возмутился, что ВСУ после убийства военного применили турецкий беспилотник "Байрактар" и уничтожили пушку боевиков — российское оружие, хоть РФ это официально и не признает. 

"Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо, — говорит Лавров. — Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате".

Напомним, вслед за тем, как вооруженные силы Украины впервые открыли ответный огонь из беспилотника "Bayraktar", поставляемый Турцией, Россия применила в отношении этого государства "санкции". Совпадение или нет, но именно после уничтожения российской пушки турецким беспилотником на Донбассе Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз турецких мандаринов в РФ.

Теги:
#Россия #Провокации #Донбасс #Сергей Лавров
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