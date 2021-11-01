"Решили показать "крутость": у Путина обвинили Украину в провокациях на Донбассе

Глава российского МИД заговорил о "крутости" украинской армии

Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление, обвинив Украину в провокациях. По его словам, Киев пытается "втянуть Москву в силовые действия".

По словам министра, которого цитирует ТАСС, именно Украина провоцирует обострение и вынуждает Кремль реагировать. Лавров возмутился, что ВСУ после убийства военного применили турецкий беспилотник "Байрактар" и уничтожили пушку боевиков — российское оружие, хоть РФ это официально и не признает.

"Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо, — говорит Лавров. — Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате".

Напомним, вслед за тем, как вооруженные силы Украины впервые открыли ответный огонь из беспилотника "Bayraktar", поставляемый Турцией, Россия применила в отношении этого государства "санкции". Совпадение или нет, но именно после уничтожения российской пушки турецким беспилотником на Донбассе Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз турецких мандаринов в РФ.