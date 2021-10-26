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Bayraktar впервые применили на Донбассе против боевиков "ДНР" (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Bayraktar"
"Bayraktar"

"Байрактар" сделал первый боевой вылет на Донбассе.

Вооруженные силы Украины впервые применили беспилотник "Bayraktar". Целью была избрана артиллерийская установка оккупационных войск из которой велись обстрелы позиций ВСУ под Гранитным.

Соответствующее видео обнародовал у себя в Фейсбук активист и волонтер Роман Доник.

Он отметил, что российские наемники во вторник, 26 октября, открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям ВСУ близ Гранитного. Обстрел велся с максимальной дистанции — более 15 километров.

"В ответ, для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА "Байрактар", была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка", — сообщил он.

Доник добавил, что расчеты других орудий сбежали, но точной информации об этом у него нет.

Как видно на видео, возле пушки находилось три боевика, очевидно они услышали подлет снаряда, поскольку перед самим взрывом упали на землю. Также видно, что после поражения орудия все трое разбегаются в разные стороны. В комментариях к записи указали, что авиаудар наносился кумулятивным боеприпасом.

Как сообщалось ранее, в сети появились слухи о том, что украинские военные 25 октября заняли село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне". Впрочем, в штабе ООС эту информацию опровергли.

Теги:
#Донбасс #БПЛА #Роман Доник #Bayraktar TB2 #ООС
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