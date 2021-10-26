Укр

ВСУ спустя семь лет вернули село на линии разграничения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
135
ВСУ Новость обновлена 26 октября 2021, 17:23
ВСУ

Украинские войска заняли село 25 октября.

Вооруженные силы Украины вернули под контроль село Старомарьевка, что располагается неподалеку от Гранитного (Донецкая область) в "серой зоне".

Об этом изначально сообщалось в СМИ оккупантов, однако позже эту информацию подтвердили в Минобороны, пишет "Бабель" со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве Украины.

Отмечается, что украинские военные закрепились там 25 октября.

Старомарьевка располагается рядом с Гранитным, но их разделяет река Кальмиус. До войны их соединял автомобильный мост, однако он был уничтожен после начала боевых действий, теперь же единственным путем сообщения между населенными пунктами является пешеходный мост.

После оккупации местные жители продолжали посещать подконтрольное правительству Украины Гранитное, посещая магазины и больницу. Кроме того, туда также приходили дети в школу.

По данным на 2020 год, в Старомарьевке проживали 150 человек, из которых семеро детей.

Старомарьевка на карте
Старомарьевка на карте

Как сообщалось ранее, согласно данным ООС 26 октября на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ.

Теги:
#Донбасс #ОРДЛО #ВСУ
ВСУ
В регионах
ВСУ спустя семь лет вернули село на линии разграничения
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
ВСУ спустя семь лет вернули село на линии разграничения
Дата публикации
Категория
Золотые экспонаты на выставке в Нидерландах, 2014 год.
Украина отвоевала "скифское золото" у России: подробности
Дата публикации
Категория
"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам
Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине
Коронавирус за день убил 734 украинца – это абсолютный антирекорд
Дата публикации
Категория
Юлия Привалова
"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя