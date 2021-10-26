ВСУ спустя семь лет вернули село на линии разграничения

Украинские войска заняли село 25 октября.

Вооруженные силы Украины вернули под контроль село Старомарьевка, что располагается неподалеку от Гранитного (Донецкая область) в "серой зоне".

Об этом изначально сообщалось в СМИ оккупантов, однако позже эту информацию подтвердили в Минобороны, пишет "Бабель" со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве Украины.

Отмечается, что украинские военные закрепились там 25 октября.

Старомарьевка располагается рядом с Гранитным, но их разделяет река Кальмиус. До войны их соединял автомобильный мост, однако он был уничтожен после начала боевых действий, теперь же единственным путем сообщения между населенными пунктами является пешеходный мост.

После оккупации местные жители продолжали посещать подконтрольное правительству Украины Гранитное, посещая магазины и больницу. Кроме того, туда также приходили дети в школу.

По данным на 2020 год, в Старомарьевке проживали 150 человек, из которых семеро детей.

Старомарьевка на карте

Как сообщалось ранее, согласно данным ООС 26 октября на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ.