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ЗСУ через сім років повернули село на лінії розмежування

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗСУ Новина оновлена 26 жовтня 2021, 17:23
ЗСУ

Українські війська зайняли село 25 жовтня.

Збройні сили України повернули під контроль село Старомар’ївка, що розташоване неподалік від Гранітного (Донецька область) у "сірій зоні".

Про це спочатку повідомлялося в ЗМІ окупантів, проте пізніше цю інформацію підтвердили в Міноборони, пише "Бабель" із посиланням на свої джерела в оборонному відомстві України.

Зазначається, що українські військові закріпились там 25 жовтня.

Старомар’ївка розташовується поряд із Гранітним, але їх розділяє річка Кальміус. До війни їх з’єднував автомобільний міст, проте його було знищено після початку бойових дій, тепер єдиним шляхом сполучення між населеними пунктами є пішохідний міст.

Після окупації місцеві жителі продовжували відвідувати підконтрольне уряду України Гранітне, відвідуючи магазини та лікарню. Крім того, туди також приходили діти до школи.

За даними на 2020 рік, у Старомар’ївці проживало 150 осіб, з яких семеро дітей.

Старомар’ївка на карті
Старомар’ївка на карті

Як повідомлялося раніше, згідно з даними ООС 26 жовтня на Донбасі загинув військовослужбовець ЗСУ.

Теги:
#Донбас #ОРДЛО #ЗСУ
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