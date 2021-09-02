Півмільйона українців стали громадянами РФ, виконуючи указ Путіна — чим може відповісти Україна?

"Телеграф" з’ясовував, чому сотні тисяч українців стали громадянами Російської Федерації починаючи з 2017 року

Починаючи з 2017 року громадянами Російської Федерації стали більше 1 мільйона українців. Такі дані з посиланням на МВС РФ розмістив на своїй сторінці експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Як зауважив експерт, така кількість виданих паспортів РФ свідчить про те, що в їх числі далеко не тільки жителі самопроголошених "ЛДНР".

Кола російської бюрократії до 2019 року

Як свідчить наведена Ігорем Тишкевичем статистика, різке зростання кількості одержувачів паспортів громадян РФ почалося з 2019 року — якщо в 2017-2018 роках його отримали 85 119 і 83 081 осіб відповідно, то вже в 2019 році це були 299 422 особи. За підсумками 2020 року володарями паспортів РФ стали 409 549 українців, а з початку 2021 року — 184 345 осіб.

Пояснюються подібні цифри легко — процедурою отримання громадянства Російської Федерації до квітня 2019 року.

Як розповіли «Телеграфу» люди, які оформили громадянство в цей період, спрощена процедура отримання громадянства тоді складалася з:

отримання тимчасового притулку (ТП);

оформлення участі в програмі переселення співвітчизників;

оформлення дозволу на тимчасове перебування;

отримання російського громадянства;

оформлення реєстрації на території РФ, тимчасової або постійної.

Влітку 2017 року президент РФ Володимир Путін спростив процедуру відмови від громадянства України, дозволивши паспортним столам задовольнятися нотаріально завіреними копіями відмови від українського громадянства — раніше необхідно було чекати позбавлення українського громадянства, що міг зробити тільки президент України своїм Указом.

В цілому, як згадують співрозмовники «Телеграфа», які отримували таким чином паспорти в ці роки, весь процес оформлення громадянства займав тоді не менше 1 року, а то і зовсім розтягувався до 2-3 років. Обходилося в ті часи оформлення громадянства приблизно в 20 тисяч російських рублів або близько 8 тисяч гривень за тодішнім курсом, не рахуючи витрат на проживання в Російській Федерації на постійній основі.

Українці ж, які перебували в РФ тільки з метою заробітку, могли оформити трудовий патент, який обходився близько 10 тисяч російських рублів або 4 тисячі гривень.

За паспортом РФ — з паспортом "ЛДНР"

Як свідчить статистика МВС РФ, ситуація змінилася в 2019 році, коли громадянами Російської Федерації стали майже 300 тисяч українців, а в 2020 році і зовсім понад 409 тисяч.

Причиною такого різкого стрибка охочих стало прийняття президентом РФ Володимиром Путіним чергового указу про спрощення отримання російського громадянства, що вийшов 24 квітня 2019 року.

В даному документі прописуються нові умови для отримання російського громадянства для іноземних громадян і осіб без громадянства, які полегшують видачу паспортів РФ.

При цьому в тексті указу особливий акцент для полегшення отримання громадянства надано жителям окупованих Криму і непідконтрольної частини Донбасу. Зокрема, документом де-юре визнавалися "паспорти" "ЛДНР", оскільки вони включалися в перелік документів, що підтверджують постійне проживання громадян на територіях ОРДЛО на 7 і 27 квітня 2014 року. При цьому самі «паспорти» в ОРДЛО з’явилися лише навесні 2016 року.

Указ Путіна визнає "ЛДНР" якимись державами

Хоча ЄС закликав своїх членів не визнавати паспорти РФ, видані жителям окупованого Донбасу, кількість одержуваних документів явно зросла, чому сприяє спрощення процедури. Причому для жителів непідконтрольної частини Донбасу видача паспортів відбувається чи не централізовано.

Як розповів «Телеграфу» горлівчанин Олександр, отримання паспорта РФ зайняло у нього всього близько 3 місяців.

«У травні я здав в паспортний стіл "ДНР" за місцем проживання "паспорт громадянина "ДНР"", декларацію про втрату українського паспорта та фотографії. В середині серпня мені подзвонили з паспортного столу і назвали місце й час, де буде чекати автобус, який відвезе в село Куйбишеве в Ростовській області, де я зможу отримати паспорт громадянина РФ. Виїхали ми з Горлівки о 5 ранку, повернулися десь о 21.00. З цих 16 годин близько п’яти простояли в черзі на кордоні з РФ, затримали ще й для прийняття присяги громадянина РФ», — пояснив процес оформлення паспорта співрозмовник« Телеграфа».

За словами Олександра, оформлення документів з урахуванням оплати послуг паспортного столу і витрат на транспорт склало близько 1500 російських рублів або приблизно 550 гривень.

Втім, є і «підводний камінь» такої швидкої процедури.

«Якщо у вас немає паспорта "громадянина ДНР"", то оформляти вам все доведеться на загальних підставах, а це кілька років. Тому багато хто отримує паспорт "народної республіки", щоб полегшити оформлення російського громадянства. Більше особливої користі в ньому немає», — каже Олександр.

Втім, особливої користі для себе співрозмовник «Телеграфа» не бачить і в паспорті громадянина РФ. Зізнається: оформив його лише для того, щоб полегшити поїздки до родичів у Росію і мати менше проблем на митниці.

Не тільки Донбас, а й вся Україна?

Більш 893 тисяч українців, які отримали паспорти РФ з 2019 року, за даними МВС, наводять на думки, що серед них не тільки жителі непідконтрольною частини Донбасу, а й українці, які живуть у вільній частині країни.

Наскільки це явище масове, сказати практично неможливо, можна лише судити за деякими непрямими ознаками.

Наприклад, донеччанка Марина, яка живе в Курській області з 2014 року, крім основної роботи займається додатковим заробітком, допомагаючи оформляти документи, необхідні для постійного проживання в РФ.

«До 2019 року у мене було стабільно висока кількість замовлень — в основному це були заробітчани, які проживають в Росії більш-менш постійно вже не один рік, жителі Донбасу, які втекли від бойових дій. Всі вони замовляли переклади на російську мову українських документів, допомога в їх оформленні у нотаріусів та здачу в міграційну службу. Але з 2019 року цей потік почав вичерпуватися», — стверджує Марина.

Співрозмовниця «Телеграфа» передбачає, що більшість тих, хто хотів отримати громадянство РФ, вже зробив це раніше, а ті, хто не зміг, але хоче — вважають за краще зробити це як "громадяни "ДНР"", оформивши спершу паспорт "народної республіки" щоб потрапити під спрощений порядок отримання російського громадянства від 24 квітня 2019 року.

«Жителі республік думають, що Росія — це рай, але це не так. Наприклад, в паспортний стіл не вистоїш і документи не оформиш. Власне, тому багато і оформляють "громадянство "ДНР"" — на загальних підставах отримати паспорт РФ в самій Росії в рази дорожче і складніше», — підкреслює Марина.

Черга в паспортний стіл РФ

Іншою непрямою ознакою є статистика отримання паспортів від МВС РФ, Держдуми або ж «народних республік».

Так, на офіційному сайті МВС РФ 6 липня відзвітували про видачу ювілейного 500-тисячного російського паспорта за спрощеною програмою отримання російського громадянства.

Разом з тим ще в травні той же самий МВС РФ у відповідь на запит російських ЗМІ заявив, що за 2 роки в спрощеному порядку громадянство РФ отримали 527 тисяч жителів непідконтрольної частини Донбасу. Різниця — майже 30 тисяч осіб.

Заступник же голови комітету Державної думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький і зовсім заявив в липні, що в спрощеному порядку російське громадянство отримали понад 600 тисяч Донбасу.

Якщо спробувати резюмувати, з 893 тисяч українців, які отримали російське громадянство з 2019 року, від 500 до понад 600 тисяч, швидше за все, отримали його в спрощеному порядку як жителі або "громадяни" саме ОРДЛО.

Таким чином на одержувачів паспортів на загальних підставах за ці 2,5 року може припадати близько 280-350 тисяч осіб або в середньому 110-140 тисяч щорічно. Раніше в 2017-2018 роках одержувачів паспортів РФ на загальних підставах було в 1,5 рази менше — близько 85 тисяч осіб щорічно.

Саме ці 110-140 тисяч осіб щороку, починаючи з 2019-го, і 85 тисяч раніше, швидше за все і є тими українцями, які, не проживаючи на території ОРДЛО вирішили стати громадянами РФ.

Втім, ця цифра дуже відносна, адже деякі жителі непідконтрольної частини Донбасу могли просто давно виїхати в Росію й оформити паспорт на загальних підставах.