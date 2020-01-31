ЕС призывает государства ОБСЕ не признавать паспорта РФ на Донбассе

Новости Украины:Евросоюз не признает паспорта, выданные Россией украинским гражданам на Донбассе.

Евросоюз не признает выданные на оккупированном Донбассе российские паспорта, которые являются посягательством на суверенитет Украины и противоречат Минским договоренностям, ЕС также призывает другие страны-участницы ОБСЕ не признавать эти паспорта.

Об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза, озвученной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 30 января, в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы приняли во внимание заявление России о предоставлении гражданства очень значительному количеству жителей Донбасса в течение 2019 года, и напоминаем, что эта упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей", - подчеркнули в заявлении.

В делегации напомнили, что Евросоюз не признает такие паспорта, выданные Россией украинским гражданам на Донбассе, и "призывает другие страны-участницы ОБСЕ не признавать эти паспорта".

Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 1 мая Путин издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, которые проживали в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

Этот шаг руководства РФ осудили Украина, ЕС, США и другие государства.

По данным МВД РФ, в течение 2019 года российские паспорта получили 227 тысяч украинцев из оккупированного Донбасса.