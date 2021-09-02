Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?

"Телеграф" выяснял, почему сотни тысяч украинцев стали гражданами Российской Федерации начиная с 2017 года

Начиная с 2017 года гражданами Российской Федерации стали более 1 миллиона украинцев, такие данные со ссылкой на МВД РФ разместил на своей странице эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Как обратил внимание эксперт, такое количество получивших паспорта РФ свидетельствует на то, что в их числе далеко не только жители самопровозглашенных ЛДНР.

Круги российской бюрократии до 2019 года

Как гласит приведенная Игорем Тышкевичем статистика, резкий рост количества получателей паспортов граждан РФ начался с 2019 года – если в 2017-2018 годах его получили 85 119 и 83 081 человек соответственно, то уже в 2019 году это были 299 422 человека. По итогам 2020 года обладателями паспортов РФ стали 409 549 украинцев, а с начала 2021 года – 184 345 человек.

Объясняются подобные цифры легко – процедурой получения гражданства Российской Федерации до апреля 2019 года.

Как рассказали «Телеграфу» люди, оформившие гражданство в этот период, упрощенная процедура получения гражданства тогда состояла из:

получения временного убежища (ВУ);

оформления участия в программе переселения соотечественников;

оформления разрешения на временное пребывание (РВП)

получения российского гражданства;

оформления регистрации на территории РФ, временной или постоянной.

Летом 2017 года президент РФ Владимир Путин упростил процедуру отказа от гражданства Украины, разрешив паспортным столам довольствоваться нотариально заверенными копиями отказа от украинского гражданства – прежде необходимо было ждать лишения украинского гражданства, что мог сделать только президент Украины своим Указом.

В целом как вспоминают собеседники «Телеграфа», получавшие таким образом паспорта в эти годы, весь процесс оформления гражданства занимал тогда не менее 1 года, а то и вовсе растягивался до 2-3 лет. Обходилось в те времена оформление гражданства примерно в 20 тысяч российских рублей или порядка 8 тысяч гривен по тогдашнему обменному курсу, не считая расходов на проживание в Российской Федерации на постоянной основе.

Украинцы же, пребывавшие в РФ только с целью заработка, могли оформить трудовой патент, который обходился порядка 10 тысяч российских рублей или 4 тысячи гривен.

За паспортом РФ – с паспортом ЛДНР

Как гласит статистика МВД РФ, ситуация изменилась в 2019 году, когда гражданами Российской Федерации стали почти 300 тысяч украинцев, а в 2020 году и вовсе более 409 тысяч.

Причиной такого резкого скачка желающих стало принятие президентом РФ Владимиром Путиным очередного указа об упрощении получения российского гражданства, вышедшего 24 апреля 2019 года.

В данном документе прописываются новые условия для получения российского гражданства для иностранных граждан и лиц без гражданства, облегчающие выдачу паспортов РФ.

При этом в тексте указа особый акцент для облегчения получения гражданства придан жителям оккупированных Крыма и неподконтрольной части Донбасса. В частности, документом де-юре признавались "паспорта" "ЛДНР", поскольку они включались в перечень документов, подтверждающих постоянное проживание граждан на территориях ОРДЛО на 7 и 27 апреля 2014 года. При этом сами «паспорта» в ОРДЛО появились лишь весной 2016 года.

Указ Путина признающий "ЛДНР" некими государствами

Хотя ЕС призвал своих членов не признавать паспорта РФ, выданные жителям оккупированного Донбасса, количество получаемых документов явно выросло, чему способствует упрощение процедуры. Причем для жителей неподконтрольной части Донбасса выдача паспортов организовывается едва ли не централизованно.

Как рассказал «Телеграфу» горловчанин Александр, получение паспорта РФ заняло у него всего около 3 месяцев.

«В мае я сдал в паспортный стол "ДНР" по месту жительства паспорт "гражданина "ДНР"", декларацию об утрате украинского паспорта и фотографии. В середине августа мне позвонили из паспортного стола и назвали место и время, где будет ждать автобус, который отвезет в село Куйбышево в Ростовской области, где я смогу получить паспорт гражданина РФ. Выехали мы из Горловки в 5 утра, вернулись где-то в 21.00. Из этих 16 часов около пяти простояли в очереди на границе с РФ, задержали еще и для принятия присяги гражданина РФ», — объяснил процесс оформления паспорта собеседник «Телеграфа».

По словам Александра, оформление документов с учетом оплаты услуг паспортного стола и расходов на транспорт составило около 1500 российских рублей или примерно 550 гривен.

Впрочем, есть и «подводный камень» такой быстрой процедуры.

«Если у вас нет паспорта "гражданина "ДНР"", то оформлять вам все придется на общих основаниях, а это несколько лет. Поэтому многие получают паспорт "народной республики", чтобы облегчить оформление российского гражданства. Больше особой пользы в нем нет», — говорит Александр.

Впрочем, особой пользы для себя собеседник «Телеграфа» не видит и в паспорте гражданина РФ. Признается: оформил его лишь для того, чтобы облегчить поездки к родственникам в Россию и иметь меньше проблем на таможне.

Не только Донбасс, но и вся Украина?

Более 893 тысяч украинцев, получивших паспорта РФ с 2019 года, по данным МВД, наводят на мысли, что среди них не только жители неподконтрольной части Донбасса, но и украинцы, живущие в свободной части страны.

Насколько это явление массовое, сказать практически невозможно, можно лишь судить по некоторым косвенным признакам.

Например, дончанка Марина, живущая в Курской области с 2014 года, помимо основной работы занимается дополнительным заработком, помогая оформлять документы, необходимые для постоянного проживания в РФ.

«До 2019 года у меня было стабильно высокое количество заказов – в основном это были заробитчане, проживающие в России более-менее постоянно уже не один год, жители Донбасса, бежавшие от боевых действий. Все они заказывали переводы на русский язык украинских документов, помощь в их оформлении у нотариусов и сдачу в миграционную службу. Но с 2019 года этот поток начал иссякать», – утверждает Марина.

Собеседница «Телеграфа» предполагает, что большинство тех, кто хотел получить гражданство РФ, уже сделал это прежде, а те, кто не смог, но хочет – предпочитают сделать это как "граждане "ДНР"" оформив сперва паспорт «народной республики» чтобы попасть под упрощенный порядок получения российского гражданства от 24 апреля 2019 года.

«Жители республик думают, что Россия – это рай, но это не так. К примеру, в паспортный стол не достоишься и документы не оформишь. Собственно, потому многие и оформляют "гражданство "ДНР"" – на общих основаниях получить паспорт РФ в самой России в разы дороже и сложнее», – подчеркивает Марина.

Очередь в паспортный стол РФ

Другим косвенным признаком является статистика получения паспортов от МВД РФ, Госдумы или же «народных республик».

Так, на официальном сайте МВД РФ 6 июля отчитались о выдаче юбилейного 500-тысячного российского паспорта по упрощенной программе получения российского гражданства.

Вместе с тем еще в мае тот же самый МВД РФ в ответ на запрос российских СМИ заявил, что за 2 года в упрощенном порядке гражданство РФ получили 527 тысяч жителей неподконтрольной части Донбасса. Разница – почти 30 тысяч человек.

Заместитель же председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и вовсе заявил в июле, что в упрощенном порядке российское гражданство получили более 600 тысяч Донбасса.

Если попробовать резюмировать, из 893 тысяч украинцев, получивших российское гражданство с 2019 года, от 500 до более 600 тысяч, скорее всего, получили его в упрощенном порядке как жители или "граждане" именно ОРДЛО.

Таким образом на получателей паспортов на общих основаниях за эти 2,5 года может приходиться порядка 280-350 тысяч человек или в среднем 110-140 тысяч ежегодно. Ранее в 2017-2018 годах получателей паспортов РФ на общих основаниях было в 1,5 раза меньше – порядка 85 тысяч человек ежегодно.

Именно эти 110-140 тысяч человек каждый год, начиная с 2019-го, и 85 тысяч прежде, скорее всего и являются теми украинцами, которые, не проживая на территории ОРДЛО решили стать гражданами РФ.

Впрочем, эта цифра весьма относительна, ведь некоторые жители неподконтрольной части Донбасса могли просто давно выехать в Россию и оформлять паспорт на общих основаниях.