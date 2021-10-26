Нова провокація ворога: з’ясувалося, що насправді відбувається під Гранітним на Донбасі

Інформацію про повернення ЗСУ контролю за населеним пунктом першими поширили окупанти

Село Старомар’ївка на Донеччині, чутки про повернення якого з’явилися 26 жовтня, насправді продовжує перебувати під контролем бойовиків "ДНР".

Про це ввечері офіційно заявив штаб ООС, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що вдень підконтрольні окупантам та Росії ЗМІ почали писати про захід українських військових до Старомарʼївки під Гранітним, після чого цю інформацію опублікував "Бабель" з посиланням на власні джерела в Міністерстві оборони.

Проте за лічені години після цього вийшло спростування штабу ООС, — за їхніми даними, таким чином окупанти хотіли вкотре звинуватити Україну у зриві домовленостей та провокаціях.

Цікаво, що самі бойовики у тому ж районі протягом дня відкрили вже три обстріли з артилерії 122 мм калібру.

Як повідомляв "Телеграф", з ранку 26 жовтня у бойових діях на Донбасі загинув один український військовий, а ще один був поранений.