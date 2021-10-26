Bayraktar вперше застосували на Донбасі проти бойовиків "ДНР" (відео)

"Байрактар" здійснив перший бойовий виліт на Донбасі.

Збройні сили України вперше застосували безпілотник "Bayraktar". Ціллю було обрано артилерійську установку окупаційних військ з якої велися обстріли позицій ЗСУ під Гранітним.

Відповідне відео оприлюднив у себе у Фейсбуку активіст та волонтер Роман Донік.

Він зазначив, що російські найманці у вівторок, 26 жовтня, відкрили вогонь із важкої артилерії за позиціями ЗСУ поблизу Гранітного. Обстріл вівся з максимальної дистанції – понад 15 кілометрів.

"У відповідь, для збереження життя воїнів та цивільного населення, піднято БПЛА "Байрактар", було виявлено батарею, і ракетою знищено одну гармату", — повідомив він.

Донік додав, що розрахунки інших гармат втекли, але точної інформації про це він не має.

Як видно на відео, біля гармати було три бойовики, очевидно вони почули підліт снаряда, оскільки перед самим вибухом впали на землю. Також видно, що після поразки установки всі троє розбігаються у різні боки. У коментарях до запису зазначили, що авіаудар наносився кумулятивним боєприпасом.

Як повідомлялося раніше, в мережі з’явилися чутки про те, що українські військові 25 жовтня зайняли село Старомар’ївка, що знаходиться у "сірій зоні". Втім, у штабі ООС цю інформацію спростували.