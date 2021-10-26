Україна зазнала втрату у битвах на Донбасі

Ще один військовослужбовець отримав поранення

У вівторок, 26 жовтня, у ході бойових дій у зоні ООС на Донбасі загинув один український військовий, у той час як ще один постраждав.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що останніми днями на Донбасі серйозно загострилися обстріли, а 26 жовтня стало відомо про повернення під контроль України населеного пункту Старомар’ївка на Донеччині.

До речі, біля нього, в районі Гранітного, сьогодні зафіксували три обстріли проросійських бойовиків з артилерії 122 калібру.

Також окупанти стріляли під Новозванівкою з кулеметів та гранатометів, під Троїцьким із ПРК, під Кримським із артилерії. У районі Павлополя ворог заслав безпілотник, який скинув гранати.

Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще один постраждав. Стан потерпілого задовільний, його госпіталізували.

Як повідомляв "Телеграф", раніше окупанти "протестами" блокували роботу наглядової місії ОБСЄ на Донбасі.