Окупанти поранили двох українських військових на Донбасі

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Російські найманці в суботу, 23 жовтня, тричі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали двоє українських захисників.

Про це інформує пресслужба ОТУ "Схід".

У повідомленні вказується, що військовослужбовці отримали осколкові поранення і були доставлені в госпіталь. Їх стан оцінюється як задовільний.

При цьому, наголошується, що ситуація на лінії розмежування залишається під контролем українських військовослужбовців.

Інформацію про поранення військовослужбовців підтвердили в пресслужбі ООС.

Там зазначили, що противник застосовував, в тому числі й заборонену мінськими угодами зброю, а саме 120-мм міномети, які окупанти використовували біля Новозванівки.

Крім того, наголошується, що біля Новогригорівки противник застосовував стрілецьку зброю, протитанкові ракети та гранатомети різних систем.

У повідомленні підкреслюється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 22 жовтня, окупанти обстрілювали позиції ЗСУ дев’ять разів, поранивши двох військовослужбовців.