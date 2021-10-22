Бої на Донбасі загострилися: двоє українських захисників потрапили в лікарню

Обстріли зафіксовані в кількох напрямках.

Після блокування місії ОБСЄ, на Донбасі тривають обстріли — за 17 години 22 жовтня бойовики дев’ять разів порушили режим тиші на сході України, один раз — із застосуванням великокаліберного озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

Один військовий був поранений, один — отримав бойову травму. Обидва в лікарні в задовільному стані.

Обстріли велися біля кількох населених пунктів. З великокаліберних кулеметів і протитанкових гранатометів бойовики поливали вогнем біля Золотого-4, з 120-мм мінометів і 100-мм артилерії били в бік Красногорівки. В сторону Катеринівки окупанти двічі стріляли з гранатометів і вогнепальної зброї.

З кулеметів і гранатометів противник вів вогонь по українських позиціях поблизу Новолуганського, а в Новозванівці стріляв з ракетного протитанкового комплексу. Біля Луганського застосовувалися окупантами станові протитанкові гранатомети. Українські військові подавили противника вогнем з дозволеного озброєння.

З окупованого Донецька повідомляють, що обстріли посилилися і біля міста. У Кіровському (мікрорайон Мирний), Куйбишевському і Петровському районах жителі чують вибухи. Повідомляють про канонади з Макіївки та Ясинуватої.

Раніше "Телеграф" писав, що в окупованій частині Донецької області — критична ситуація з коронавірусом.