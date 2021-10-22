Бои на Донбассе обострились: двое украинских защитников угодили в больницу
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Обстрелы зафиксированы в нескольких направлениях.
После блокировки миссии ОБСЕ на Донбассе продолжаются обстрелы — за 17 часов 22 октября боевики девять раз нарушили режим тишины на востоке Украины, один раз — с применением крупнокалиберного вооружения.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Один военный был ранен, один — получил боевую травму. Оба в больнице в удовлетворительном состоянии.
Обстрелы велись возле нескольких населенных пунктов. Из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов боевики поливали огнем возле Золотого-4, из 120-мм минометов и 100-мм артиллерии били в сторону Красногоровки. В сторону Катериновки оккупанты дважды стреляли из гранатометов и огнестрельного оружия.
Из пулеметов и гранатометов противник вел огонь по украинским позициям близ Новолуганского, а в Новозвановке стрелял из ракетного противотанкового комплекса. Возле Луганского применялись оккупантами становые противотанковые гранатометы. Украинские военные подавили противника огнем из разрешенных орудий.
Из оккупированного Донецка сообщают, что обстрелы усилились и возле города. В Кировском (микрорайон Мирный), Куйбышевском и Петровском районах жители слышат взрывы. Сообщают о канонаде из Макеевки и Ясиноватой.
Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированной части Донецкой области — критическая ситуация с коронавирусом.
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