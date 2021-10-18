За вакциной - в Ростов, за место на кладбище - взятка: что происходит в "ДНР" с эпидемией коронавируса

Во временно оккупированной Горловке сложилась критическая ситуация с коронавирусом — смертность выросла вдвое, а "власти" просто молчат

"Пообщался с несколькими знакомыми проживающими в Горловке и рассказавшими о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе, и ситуация, мягко говоря, не радует.

Масочный режим соблюдают не все, лекарства есть

Так, по словам знакомым если в каких-то общественных учреждениях масочный режим соблюдается достаточно строго, то в общественном транспорте маску можно встретить лишь примерно у половины пассажиров. Некоторые начали ходить в масках и на улице.

Что касается лекарств, то необходимые препараты, прежде всего антибиотики, в аптеках в принципе имеются, но лучше конечно не заболевать, считают многие мои собеседники и потому предпочитают сидеть дома, особенно те, кто уже в возрасте.

«Я сперва не верила в эту болезнь, но теперь, когда рядом начали умирать молодые люди, стало страшно», — признается одна из собеседниц.

Вакцинироваться в Ростове

По словам знакомых, даже сидя дома можно, в общем-то, заболеть. А выяснить это, для себя или по нуждам работы, можно в больнице или в частной медицинской лаборатории Био-лайн, за что придется заплатить в зависимости от вида анализа от 900 (330 гривен по курсу НБУ) до 2250 (825 гривен) российских рублей.

Вакцина от коронавируса в 2021 году до Горловки доезжала дважды – в апреле (Спутник V) и июле (Спутник Лайт). Правда, как сообщают, в третий раз она доехала до города 15 октября. Хотя, если верить «минздраву ДНР», поступила вакцина от гриппа.

Как признаются знакомые, в принципе, вакцина более-менее обязательна для определенных категорий, хотя и тут можно избежать вакцинации, если тебе не хочется и увольнять тебя никто не будет.

Некоторые же просто отказываются от вакцинации вполне сознательно.

«Болезнь протекает у каждого по-разному, вакцина явно недоработана, а сам вирус постоянно мутирует – лучше уж придерживаться мер предосторожности», — заявил один из знакомых горловчан.

Те же, кто все-таки хотел бы сделать прививку, но из-за ее отсутствия в Горловке не мог этого сделать, ездят прививаться в… Ростов.

«Записываешься через портал Госуслуги на вакцинацию в Ростов, благо, паспорта есть у многих, получаешь уведомление о месте и дате вакцинации, садишься в автобус и 7 часов и 1000 рублей (367 гривен) спустя прибываешь в Ростов. Выехать можно и в 2 часа ночи, чтобы в 9 быть уже в городе. После прививки можно так же вернутся домой, сразу или же дополнительно скупиться на ростовских рынках, где цены меньше и выбор лучше. Так ездят прививаться очень многие», — объясняет механизм вакцинации знакомый.

Другой собеседник подтвердил такой способ вакцинации у горловчан, правда, засомневался, что он такой уж массовый, хотя двое его знакомых свою прививку делали именно так.

15 смертей в день и 40 000 за похороны вне очереди

Несомненно, самым важным вопросом остается масштаб эпидемии в городе, но с этим очень много неясного.

Так, по данным все того же «минздрава ДНР», 15 октября были выявлены 690 заболевших, однако без всякой разбивки по городам, а 16-17 октября исследования и вовсе не проводились.

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Последняя официальная информация о смертности в Горловке звучала еще 7 сентября, тогда речь шла о 54 смертях, 5 самоубийствах и 5 обнаруженных трупов – с тех пор никакой официальной информации нет.

По словам собеседников, смертность в городе явно выросла, возле морга можно встретить целые очереди людей.

По словам источников, примерно с середины сентября в Горловке резко увеличилась среднесуточная смертность – примерно до 15 человек.

О росте смертности говорит и увеличение некрологов на сайте «администрации города от ДНР», последний такой пример – соболезнование начальнику Горловского Восточного РЭС Владимиру Гулидову в связи с одновременной смертью супруги и тёщи.

«На кладбищах образовался дефицит, их работники не всегда успевают и потому, как всегда, появилась дополнительная «услуга» — за то, чтобы вне очереди выделить место и выкопать могилу просят до 40 тысяч рублей (14 665 гривен), при том что средние похороны стоят 20-25 тысяч (7332-9165 гривен)», — говорит знакомый.

О том, что происходит в лечебных учреждениях Горловки узнать тяжело, известно, что несмотря на вакцинацию, среди медиков тоже множество больных, а обеспеченность необходимым медоборудованием «хромает» не то что в Горловке, а даже в Донецке.

«Недавно потерял двоюродную сестру – их вместе с мужем госпитализировали в одну из донецких больниц с уже развившейся пневмонией. Аппаратов ИВЛ и кислорода не хватало, мы начали покупать кислородный концентрат, но пока решали, как передать его в "ДНР" — сестра умерла», — признается знакомый, выехавший несколько лет назад в Украину".