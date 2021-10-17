Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили

Демонстранты заблокировали подходы к отелю, где остановились члены миссии.

Миссия ОБСЕ приостановила свою деятельность по наблюдению за ситуацией на неподконтрольных Украине территориях из-за протестов, возникших после задержания на линии разграничения российского гражданина Андрея Косяка на участке возле КПВВ "Золотое".

Как передает Reuters, об этом сообщил главный наблюдатель Яшар Халит Чевик.

По его словам, около 200 демонстрантов вышли к штаб-квартире ОБСЕ в оккупированном Донецке, где потребовали освобождения Косяка.

Миссия и раньше сталкивалась с подобными протестами, однако в этот раз люди заблокировали подходы к отелю, в котором остановились наблюдатели.

"Из соображений безопасности и правил безопасности мы приостановили наши операции", — сказал Чевик и добавил, что от них угрозы пока не ощущалось.

Согласно данным местных телеграм-каналов, демонстрации начались еще 15 октября, а под зданием штаб-квартиры были развернуты палатки.

Как сообщалось ранее, Косяка задержали 13 октября. Тогда под прикрытием миссии по разминированию, группа вооруженных людей с повязками СЦКК (Совместного центра контроля и координации) пыталась провести разведку позиций ВСУ.

Мужчина является уроженцем Алчевска, и еще до начала войны был судим в Украине по статье об умышленном убийстве. Во время задержания при нем были найдены подтверждения наличия у него гражданства РФ и оружие.