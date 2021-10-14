Обстреливал позиции ВСУ и смеялся: на Донбассе поймали разведчика боевиков "ЛНР"

Наемник на момент задержания имел при себе огнестрельное оружие

Служба безопасности Украины на Донбассе задержала боевика так называемой "ЛНР", который с огнестрельным оружием занимался расследованием оставленных позиций ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 14 октября.

Отмечается, что пророссийского наемника задержали на линии разграничения, когда он под видом разминирования соседнего участка пытался разведать обстановку на прежних позициях украинских военных. У боевика при себе был пистолет ПМ, два магазина к нему, военный билет и удостоверение Специального центра контроля и координации прекращении огня (СЦКК)

Боевик имел при себе удостоверение СЦКК

Как отмечает СБУ, мужчина грубо нарушил договоренности, ведь зашел на территорию, где не имел права находиться, еще и с оружием.

Спецслужба выяснила, что задержанный (уроженец Алчевска) является членом одного из подразделений так называемой "народной милиции ЛНР", бывшим участником бандформирования "Брянка СССР". В 2014 году злоумышленник принимал активное участие в обстреле позиций ВСУ на Луганщине, которые находились в Попасной и Золотом.

Более того, мужчину подозревают в умышленном убийстве, которое произошло еще в 2010 году.

Наемник имел при себе медаль, выданную оккупантами

На телефоне задержанного обнаружили несколько видео, как пророссийские наемники обстреливают позиции вооруженных сил Украины. Сам задержанный сначала смеется над тем, что происходит, а потом и сам берется обстреливать украинских военнослужащих из станкового автоматического гранатомета.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на Донбассе боевик так называемой "ЛНР" пришел к украинским военнослужащим и сдался, потому что не выдержал унижений со стороны приспешников.

Также мы писали, что в Харькове к восьми годам заключения приговорили боевика "ЛНР", который сотрудничал с наемниками, чтобы получить гражданство РФ, но там он получил только тюремный срок.