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Обстрілював позиції ЗСУ і сміявся: на Донбасі спіймали розвідника бойовиків "ЛНР"

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Бойовик "ЛНР", якого викрила СБУ Новина оновлена 14 жовтня 2021, 18:33
Бойовик "ЛНР", якого викрила СБУ

Найманець на момент затримання мав при собі вогнепальну зброю

Служба безпеки України на Донбасі затримала бойовика так званої "ЛНР", який з вогнепальною зброєю займався розслідуванням залишених позицій ЗСУ.

Про це повідомила прес-служба відомства у четвер, 14 жовтня.

Зазначається, що проросійського найманця затримали на лінії розмежування, коли він під виглядом розмінування сусідньої ділянки намагався розвідати обстановку на колишніх позиціях українських військових. У бойовика при собі був пістолет ПМ, два магазини до нього, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню (СЦКК)

Бойовик мав при собі посвідчення СЦКК
Бойовик мав при собі посвідчення СЦКК

Як зазначає СБУ, чоловік грубо порушив домовленості, адже зайшов на територію, де не мав права знаходитися ще й зі зброєю.

Спецслужба зʼясувала, що затриманий (уродженець Алчевська) є членом одного з підрозділів так званої "народної міліції ЛНР", колишнім учасником бандформування "Брянка СССР". У 2014 році зловмисник брав активну участь у обстрілі позицій ЗСУ на Луганщині, які знаходилися у Попасній та Золотому.

Більше того, чоловіка підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося ще у 2010 році.

Найманець мав при собі медаль, видану окупантами
Найманець мав при собі медаль, видану окупантами

На телефоні затриманого виявили декілька відео, як проросійські найманці обстрілюють позиції збройних сил України. Сам затриманий спочатку сміється з того, що відбувається, а потім і сам береться обстрілювати українських військовослужбовців зі станкового автоматичного гранатомету.

Наразі фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Донбасі бойовик так званої "ЛНР" прийшов до українських військовослужбовців і здався, бо не витримав принижень з боку поплічників.

Також ми писали, що у Харкові до восьми років увʼязнення засудили бойовика "ЛНР", який співпрацював з найманцями, щоб отримати громадянство РФ, але там він отримав лише тюремний строк.

Теги:
#СБУ #Донбас #Затримання #ОРДЛО
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