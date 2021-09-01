Хотів громадянство РФ, а отримав тюремну камеру: бойовика "ЛНР" засудили до 8 років

Вирок суду набув законної чинності

Районний суд Харкова засудив до восьми років за гратами громадянина України, який за власною ініціативою співпрацював з терористами "ЛНР", після чого сподівався отримати громадянство РФ, однак після виїзду в Росію отримав тюремний строк за наркотики.

Про це у середу, 1 вересня, повідомила прес-служба управління СБУ у Харківській області.

Підозрюваного визнали винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та незаконному поводженні з бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).

СБУ встановила, що чоловік з власної ініціативи у 2014 році співпрацював з російськими окупантами та вступив до складу так званого "народного ополчення Донбасу". Крім того, фігурант охороняв позиції терористів "ЛНР" та збирав інформацію про позиції українських військовослужбовців, за що йому платили.

Після бойового поранення чоловік поїхав на лікування до Росії з розрахунком на те, що отримає "за заслуги" громадянство, однак там йому дали тюремний термін за оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання він приїхав в Україну, де його і викрили співробітники СБУ.

Під час обшуку у його житлі правоохоронці знайшли та вилучили бойові гранати РГД-5 та РГО із запалами, а також встановили місцезнаходження схрону з бойовими засобами ураження виробництва РФ.

Чоловіка затримали ще у березні 2021 року, а вже сьогодні вирок суду набув законної чинності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чехії снайпера "ЛНР" засудили до 20 років за гратами. Його визнали винним у терактах і участі у терористичному угрупованні.