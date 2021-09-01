Укр

Хотел гражданство РФ, а получил тюремную камеру: боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам

Автор
А. Дворовенко
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Боевика "ЛНР" осудили на восемь лет Новость обновлена 01 сентября 2021, 12:03
Боевика "ЛНР" осудили на восемь лет

Приговор суда вступил в законную силу

Районный суд Харькова приговорил к восьми годам за решеткой гражданина Украины, который по собственной инициативе сотрудничал с террористами "ЛНР", после чего надеялся получить гражданство РФ, однако получил там тюремный срок за наркотики.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщила пресс-служба управления СБУ в Харьковской области.

Подозреваемого признали виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК).

СБУ установила, что мужчина по собственной инициативе в 2014 году сотрудничал с российскими оккупантами и вступил в состав так называемого "народного ополчения Донбасса". Кроме того, фигурант охранял позиции террористов "ЛНР" и собирал информацию о позициях украинских военнослужащих, за что ему платили.

После боевого ранения мужчина уехал на лечение в Россию с расчетом на то, что получит "за заслуги" гражданство, однако там ему дали тюремный срок за махинации с наркотиками. После отбытия наказания он приехал в Украину, где его и разоблачили сотрудники СБУ.

Во время обыска в его жилище правоохранители обнаружили и изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами, а также установили местонахождение тайника с боевыми средствами поражения производства РФ.

Мужчину задержали еще в марте 2021, а уже сегодня приговор суда вступил в законную силу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чехии снайпера "ЛНР" приговорили к 20 годам за решеткой. Его признали виновным в терактах и участии в террористической группировке.

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