Снайпера "ЛНР" покарали серйозним тюремним терміном в Чехії

У Празі до 20 років в'язниці засудили громадянина Чехії Мартіна Кантора за те, що він воював на Донбасі проти України на стороні так званої "ЛНР".

Про це повідомляє місцевий портал Novinky.

Відомо, що Кантору 32 роки і його визнали винним у теракті і участі в терористичній групі. Правда, вирок не остаточний і винесли його заочно, адже, за інформацією слідчих, чех ховається в самопроголошеній республіці "ЛНР". Там з 2015 року він "працює" снайпером.

Під час суду виступили друзі Кантора, які розповіли, що бойовик писав їм і хвалився успіхами в сепаратистському строю. Один з приятелів також розповів про те, що електронкою йому прийшло повідомлення про смерть Кантора в 2016 році, проте інформація залишається непідтвердженою.

Нагадаємо, в окупованому Луганську невідомі влаштували диверсію для бойовиків.