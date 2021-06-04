"Буде боляче": Кулеба пригрозив Лукашенку через запрошення бойовиків "ЛНР"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Олександр Лукашенко, який дозволив бойовикам угрупування "ЛНР" допитати затриманого журналіста Романа Протасевича, змушує Україну реагувати на такі дії.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з "1+1".

За словами Кулеби, незважаючи на те, що Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, це не означає, що Україна буде мовчати, хоча буде "діяти зважено".

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких", - наголосив він.

До того ж Кулеба додав, що зараз дитломатичних зв’язків між Україною і Білоруссю немає.

"У нас є посольство. Є їхнє посольство є тут. Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає. Київ не визнав Лукашенка", - додав дипломат.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Протасевич в інтерв'ю пожалів Лукашенка.