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Признание вины и конфликт с советником Тихановской: на белорусском ТВ показали интервью Протасевича

Признание вины и конфликт с советником Тихановской: на белорусском ТВ показали интервью Протасевича
Обновлено 21:10 Сегодня Телеграф

На допросе основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого задержали в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair, признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Беларуси.

Об этом можно судить из видео.

"Я это открыто признаю – я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа. Призывы, которые опубликовал я в том числе, стали следствием того, ччто на улицах начались неконтролируемые беспорядки. По сути три дня Минск жил в хаосе", - рассказал он.

По его словам, у него не было уверенности, что Варшава его не выдаст Минску и четко осознавал, что может понести ответственность за свою деятельность.

Кроме того, Протасевич не стал скрывать и заявил, что за провокацией с самолетом может стоять Даниил Богданович из окружения Светланы Тихановской.

"Не буду скрывать я много критиковал Александра Григорьевича (Лукашенко, - Авт.) Как мне казалось, были для этого причины. Когда я стал все больше втягиваться вне в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле, это попытка давления", - заверил он, рассуждая про Лукашенко.

В сети тут же стали обсуждать допрос бывшего главреда NEXTA.

"Мы все прекрасно понимаем, что Роман Протасевич и его девушка София Сапега находятся в заложниках у государственных террористов. Интервью, данные в условиях пыток, являются неэтичными, поэтому в прессе не принято их публиковать. Именно по этим причинам европейские СМИ не стали размещать признаний Протасевича и Сапеги", - прокомментировали допрос Протасевича в Telegram-канале "Белорусь головного мозга".

Что было до этого?

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследуют в Беларуси. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. При этом глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон". 

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат заявляла, что состояние здоровья Протасевича соответствует норме.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Беларусь, Видео, Задержания, Допросы, Роман Протасевич.
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