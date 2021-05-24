Глава Ryanair резко отреагировал на ЧП с пассажирским самолетом в Беларуси

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор телеграм канала NEXTA Роман Протасевич, не иначе как "поддерживаемый государством угон".

Об этом сообщает NEXTA в Telegram-канале.

Он также рассказал, что на борту севшего в Минске самолета присутствовали сотрудники КГБ, которые и сошли в Беларуси.

Отметим, днем ранее авиакомпания Ryanair довольно сухо отреагировала на инцидент с захватом их самолета. Кроме извинений в адрес пассажиров, в руководстве уточнили, что самолет посадили в ближайшем аэропорту по требованию белорусского управления воздушным движением.

При этом в пресс-релизе ничего не говорилось о том, что ближайший аэропорт - вовсе не Минск, а Вильнюс, и что на борту их рейса задержали пассажиров.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и почему его преследуют в Беларуси.