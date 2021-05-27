Адвокат спустя четыре дня смогла встретиться с Протасевичем: что об этом известно

Только через четыре дня после задержания адвокат смогла встретиться с основателем Telegram-канала NЕХТА Романом Протасевичем. Его состояние здоровья – в норме.

Об этом сообщают в Telegram-канале Tut.by

Из-за подписки о неразглашении адвокат Инесса Оленская не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе. Она рассказала, что у Протасевича "все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего".

"Мы общались столько, сколько было необходимо. Его жизни и здоровью ничего не угрожало и не угрожает", - сказала Оленская.

Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследуют в Беларуси. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. При этом глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон". Но самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью.