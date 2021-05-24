Самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью (радар)

Несмотря на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор телеграм канала NEXTA Роман Протасевич, самолеты компании продолжают летать через Беларусь.

Об этом можно судить из данных сервиса Flightradar24, который постоянно отслеживает полеты авиакомпаний.

Так, в частности, по пути из Кипра (Пафос) в Эстонию (Таллинн) борт Ryanair следует через Беларусь (Минск).

Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследуют в Беларуси. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон".