"Милости просим": Лукашенко пригласил к Протасевичу террористов "ЛНР"

Александр Лукашенко разрешил боевикам группировки "ЛНР" провести допрос основателя Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича, который ездил в зону военного конфликта на Донбассе как журналист и находился на позициях "Азова".

Об этом пишут РИА Новости.

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям... …Если у них будут вопросы - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им (Лукашенко имеет в виду и Протасевича. - Авт.) вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - сказал Лукашенко.

Напомним, что несмотря на то, что Протасевич не участвовал в боевых действиях на Донбассе, так называемая "генпрокуратура" боевиков "ЛНР" попросила Беларусь о возможности провести "следственные действия" с Протасевичем.

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат заявляла, что состояние здоровья Протасевича соответствует норме. Также адвокат уточнила, что по словам самого Протасевича, ссадины на его лице появились потому, что он сам их себе поставил.