Боевик-наемник Украины: в чем КГБ Беларуси обвиняет Протасевича и что он на самом деле делал на Донбассе

В КГБ Беларуси заявляют, что захваченный во время принубительной посадки в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair с целью оппозиционный журналист, экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич якобы является террористом и был боевиком-наемником в составе украинского добровольческого батальона "Азов" на Донбассе.

Об этом заявил в среду, 26 мая, глава КГБ Беларуси Иван Тертель, сообщает "БелТа".

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона "Азов"), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины", - утверждает он.

Глава КГБ отмечает, что это не только данные белорусской спецслужбы и следствия, но и "факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны".

Тертель заявил, что Протасевич "активно применял полученный опыт" в Беларуси: " Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским".

Между тем, о том, что Протасевич был на Донбассе, но в качестве журналиста, еще накануне вечером заявил первый командир "Азов", лидер украинской партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Сразу расставлю все точки над "і". Да, Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино (Донецкая обл. – ред.), где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - написал Билецкий в своем Telegram-канале во вторник вечером.

Ранее "Телеграф" писал, кто такой Роман Протасевич и за что его преследует режим Лукашенко.

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