"Шел, шел, и упал на нож": адвокат удивила заявлением о ссадине на лбу Протасевича

Основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого задержали в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair, объяснил происхождение ссадин на его лице, замеченных на видео, распространенных в сети.

О том, как они появились, рассказала со слов задержанного его адвокат Инесса Оленская.

"По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене", - сказала она.

Как уточнила адвокат, других повреждений у Протасевича она заметила.

Пользователи не поверили такой версии, о чем не преминули поделиться в комментариях.

"Сам упал на ногу карателя", "Рафик не виновен. Скрипач сам сломал себе ребра", "Ага шел-шел и упал на нож", "Менять адвоката", "Полежал на стене, что же там за стены, из наждачки?" – не унимаются в сети.

Что было до этого?

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследуют в Беларуси. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. При этом глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон".

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат заявляла, что состояние здоровья Протасевича соответствует норме.