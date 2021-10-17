Окупанти третій день тероризують спостерігачів ОБСЄ на Донбасі: місію призупинили

Демонстранти заблокували підходи до готелю, де зупинилися члени місії.

Місія ОБСЄ припинила свою діяльність зі спостереження за ситуацією на непідконтрольних Україні територіях через протести, що виникли після затримання на лінії розмежування російського громадянина Андрія Косяка на ділянці біля КПВВ "Золоте".

Як передає Reuters, про це повідомив головний спостерігач Яшар Халіт Чевік.

За його словами, близько 200 демонстрантів вийшли до штаб-квартири ОБСЄ в окупованому Донецьку, де зажадали звільнення Косяка.

Місія і раніше стикалася з подібними протестами, проте цього разу люди заблокували підходи до готелю, в якому зупинилися спостерігачі.

"З міркувань безпеки та правил безпеки ми призупинили наші операції", — сказав Чевік і додав, що від людей загрози поки не відчувалося.

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, демонстрації почалися ще 15 жовтня, а під будівлею штаб-квартири були розгорнуті намети.

Як повідомлялося раніше, Косяка затримали 13 жовтня. Тоді під прикриттям місії з розмінування, група озброєних людей з пов’язками СЦКК (Спільного центру контролю і координації) намагалася провести розвідку позицій ЗСУ.

Чоловік є уродженцем Алчевська, і ще до початку війни був судимий в Україні за статтею про умисне вбивство. Під час затримання при ньому були знайдені підтвердження наявності у нього громадянства РФ і зброя.