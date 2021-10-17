Рус

Окупанти третій день тероризують спостерігачів ОБСЄ на Донбасі: місію призупинили

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
43
ОБСЄ Новина оновлена 17 жовтня 2021, 19:12
ОБСЄ

Демонстранти заблокували підходи до готелю, де зупинилися члени місії.

Місія ОБСЄ припинила свою діяльність зі спостереження за ситуацією на непідконтрольних Україні територіях через протести, що виникли після затримання на лінії розмежування російського громадянина Андрія Косяка на ділянці біля КПВВ "Золоте".

Як передає Reuters, про це повідомив головний спостерігач Яшар Халіт Чевік.

За його словами, близько 200 демонстрантів вийшли до штаб-квартири ОБСЄ в окупованому Донецьку, де зажадали звільнення Косяка.

Місія і раніше стикалася з подібними протестами, проте цього разу люди заблокували підходи до готелю, в якому зупинилися спостерігачі.

"З міркувань безпеки та правил безпеки ми призупинили наші операції", — сказав Чевік і додав, що від людей загрози поки не відчувалося.

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, демонстрації почалися ще 15 жовтня, а під будівлею штаб-квартири були розгорнуті намети.

Як повідомлялося раніше, Косяка затримали 13 жовтня. Тоді під прикриттям місії з розмінування, група озброєних людей з пов’язками СЦКК (Спільного центру контролю і координації) намагалася провести розвідку позицій ЗСУ.

Чоловік є уродженцем Алчевська, і ще до початку війни був судимий в Україні за статтею про умисне вбивство. Під час затримання при ньому були знайдені підтвердження наявності у нього громадянства РФ і зброя.

Теги:
#Донецьк #ОБСЄ #ОРДЛО
ОБСЄ
В регіонах
Окупанти третій день тероризують спостерігачів ОБСЄ на Донбасі: місію призупинили
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ОБСЄ
Окупанти третій день тероризують спостерігачів ОБСЄ на Донбасі: місію призупинили
Дата публікації
Категорія
Засідання РНБО
Від РНБО чекали рішень, пов’язаних з потребами громадян, а дочекалися незрозумілою стратегії, — юрист
Дата публікації
Категорія
Чиновник помер, начебто впавши зі сходів на власній дачі
ЗМІ назвали ім’я загадково померлого у Києві дипломата — але є заковика
Дата публікації
Категорія
Найближчими днями в Україні похолоднішає
Ряд областей України чекають заморозки і різке потепління
Дата публікації
Категорія
Карантин в Запоріжжі суттєво посилять
Запоріжжя переходить у "червону" зону: коли та які обмеження будуть діяти