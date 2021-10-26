Украина понесла потерю в сражениях на Донбассе

Еще один военнослужащий получил ранение

Во вторник, 26 октября, в ходе боевых действий в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военный, в то время как еще один пострадал.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба, сообщает "Телеграф".

Отметим, что в последние дни на Донбассе серьезно обострились обстрелы, а 26 октября стало известно о возвращении под контроль Украины населенного пункта Старомарьевка в Донецкой области.

К слову, как раз возле него, в районе Гранитного, сегодня зафиксировали три обстрела пророссийских боевиков из артиллерии 122 калибра.

Также оккупанты стреляли под Новозвановкой из пулеметов и гранатометов, под Троицким из ПРК, под Крымским из артиллерии. В районе Павлополя же враг заслал беспилотник, который сбросил гранаты.

Вследствие боевых действий один украинский военный погиб, еще один пострадал. Состояние пострадавшего удовлетворительно, его госпитализировали.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты "протестами" блокировали работу наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.