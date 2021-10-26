Укр

Украина понесла потерю в сражениях на Донбассе

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
26 октября боевики использовали запрещенное вооружение и убили одного украинца Новость обновлена 26 октября 2021, 17:35
26 октября боевики использовали запрещенное вооружение и убили одного украинца

Еще один военнослужащий получил ранение

Во вторник, 26 октября, в ходе боевых действий в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военный, в то время как еще один пострадал.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба, сообщает "Телеграф".

Отметим, что в последние дни на Донбассе серьезно обострились обстрелы, а 26 октября стало известно о возвращении под контроль Украины населенного пункта Старомарьевка в Донецкой области.

К слову, как раз возле него, в районе Гранитного, сегодня зафиксировали три обстрела пророссийских боевиков из артиллерии 122 калибра.

Также оккупанты стреляли под Новозвановкой из пулеметов и гранатометов, под Троицким из ПРК, под Крымским из артиллерии. В районе Павлополя же враг заслал беспилотник, который сбросил гранаты.

Вследствие боевых действий один украинский военный погиб, еще один пострадал. Состояние пострадавшего удовлетворительно, его госпитализировали.

Как сообщал "Телеграф", ранее оккупанты "протестами" блокировали работу наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

Теги:
#Донбасс
ВСУ
В регионах
ВСУ спустя семь лет вернули село на линии разграничения
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
ВСУ спустя семь лет вернули село на линии разграничения
Дата публикации
Категория
Золотые экспонаты на выставке в Нидерландах, 2014 год.
Украина отвоевала "скифское золото" у России: подробности
Дата публикации
Категория
"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам
Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине
Коронавирус за день убил 734 украинца – это абсолютный антирекорд
Дата публикации
Категория
Юлия Привалова
"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя