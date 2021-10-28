Укр

Россия решила "мстить" Турции за проданные Украине "Байрактары"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Турецкие мандарины якобы нельзя употреблять из-за пестицидов, концентрация которых превышает норму Новость обновлена 28 октября 2021, 10:40
Турецкие мандарины якобы нельзя употреблять из-за пестицидов, концентрация которых превышает норму

В мандаринах из Турции во время проверки якобы нашли пестициды "Хлорпирифос" в недопустимой концентрации

Вслед за тем, как вооруженные силы Украины впервые открыли ответный огонь из беспилотника "Bayraktar", поставляемый Турцией, Россия применила в отношении этого государства "санкции". Совпадение или нет, но именно после уничтожения российской пушки турецким беспилотником на Донбассе Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз турецких мандаринов в РФ.

По информации пресс-службы ведомства, в турецких мандаринах во время проверки якобы нашли пестициды "Хлорпирифос" в недопустимой концентрации, что является нарушением обязательных требований российского законодательства.

На сколько россиян лишат продукта "Мандарины свежие" — пока неизвестно: в отчете сказано, что до особого распоряжения начальства.

Напомним, что российская сторона фактически заблокировала всю работу гуманитарной подгруппы на Донбассе и выдвинуло Украине условие. Они готовы отдать трех пленных, но лишь конкретному человеку — куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, которого в Украине подозревают в госизмене.

Теги:
#Турция #Россия #Пестициды #Мандарины
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