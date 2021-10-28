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Росія вирішила "мститися" Туреччині за продані Україні "Байрактари"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Турецькі мандарини нібито не можна вживати через пестициди, концентрація яких перевищує норму Новина оновлена 28 жовтня 2021, 10:40
Турецькі мандарини нібито не можна вживати через пестициди, концентрація яких перевищує норму

У мандаринах із Туреччини під час перевірки нібито знайшли пестициди "Хлорпірифос" у неприпустимій концентрації

Після того, як збройні сили України вперше відкрили вогонь у відповідь з безпілотника "Bayraktar", що постачається Туреччиною, Росія застосувала щодо цієї держави "санкції". Збіг чи ні, але саме після знищення російської гармати турецьким безпілотником на Донбасі Росспоживнагляд ухвалив рішення призупинити ввезення турецьких мандаринів у РФ.

За інформацією прес-служби відомства, у турецьких мандаринах під час перевірки нібито знайшли пестициди "Хлорпірифос" у неприпустимій концентрації, що є порушенням обов’язкових вимог російського законодавства.

На скільки росіян позбавлять продукту "Мандарини свіжі" — поки що невідомо: у звіті сказано, що до особливого розпорядження начальства.

Нагадаємо, що російська сторона фактично заблокувала всю роботу гуманітарної підгрупи на Донбасі та висунула Україні умову. Вони готові віддати трьох полонених, але лише конкретній людині — куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку, якого в Україні підозрюють у держзраді.

Теги:
#Туреччина #Росія #Пестициди #Мандарини
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