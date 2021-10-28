Хочуть Медведчука: росіяни у ТКГ висунули нову умову Україні

Гармаш іронізує, що Україна в особі кума Путіна – це цікавий образ

Стали відомі підсумки нової зустрічі в рамках Тристоронньої контактної групи з Донбасу, на яких говорили про безпілотники, блокування місії ОБСЄ в Донецьку та Горлівці, а також обмін полоненими та гуманітарну допомогу для окупованих територій України.

Про це у Facebook повідомив представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, російська сторона фактично заблокувала всю роботу української гуманітарної підгрупи.

"Тепер вони вже диктують нам, кого включати до складу нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову і замінити її на Медведчука (глава ОПЗЖ проходить підозрюваним у справі про держзраду — ред). Хочуть мати справу тільки з кумом Путіна. Озвучувалася навіть ідея в односторонньому порядку віддати трьох жінок Україні, але тільки "в особі Медведчука", — пише Гармаш.

За його словами, Україна "в особі кума Путіна – це цікавий образ", але ніхто диктувати нам сценарій поведінки не буде.

"Тим дивніше, коли це намагаються робити люди, які взагалі офіційно нікого не представляють у ТКГ. Навіть Росія соромиться видати офіційну ноту на їхню участь у переговорах", — пояснює Сергій Гармаш.

Нагадаємо, окупанти, прикриваючись роботами з розмінування, намагалися провести розвідку позицій ЗСУ на ділянці біля КПВВ "Золоте".