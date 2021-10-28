Укр

Хотят Медведчука: россияне в ТКГ выдвинули новое условие Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Путин и Медведчук - кумовья, поэтому в ТКГ появилось странное условие по обмену Новость обновлена 28 октября 2021, 10:06
Путин и Медведчук - кумовья, поэтому в ТКГ появилось странное условие по обмену

Гармаш иронизирует, что Украина в лице кума Путина – это интересный образ

Стали известны итоги новой встречи в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на которых говорили о беспилотниках, блокировке миссии ОБСЕ в Донецке и Горловке, а также обмене пленными и гуманитарной помощи для оккупированных территорий Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, российская сторона фактически заблокировала всю работу гуманитарной подгруппы.

"Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука (глава ОПЗЖ, проходит подозреваемым по делу о госизмене — ред). Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука", — пишет Гармаш. 

По его словам, Украина "в лице кума Путина – это интересный образ", но никто диктовать нам сценарий поведения не будет. 

"Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах", — поясняет Сергей Гармаш.

Напомним, оккупанты, прикрываясь работами по разминированию, пытались провести разведку позиций ВСУ на участке возле КПВВ "Золотое".

Теги:
#Донбасс #Обмен #Виктор Медведчук #Обмен пленными #ТКГ
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