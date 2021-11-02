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РФ стягує танки до північного кордону України: фотодокази

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Серед танків, що наближаються до українського кордону – Т-80У. Новина оновлена 02 листопада 2021, 10:35
Серед танків, що наближаються до українського кордону – Т-80У.

Окрім танків зафіксували артилерійські установки.

Росія стягує сили до українського кордону, як повідомлялося раніше, — це танкові війська. Четверта танкова дивізія РФ перемістила свою техніку до північного кордону України, у район Брянська та Курська.

Про це переміщення повідомляє видання Rolitico.

Також опубліковано знімки танкових військ у місті Єльня Смоленської області, що неподалік Білорусі. Крім танків, там відзначають наявність самохідної артилерії (САУ).

Знімок, зроблений Maxar Technologies у Ельні, РФ
Знімок, зроблений Maxar Technologies у Ельні, РФ
Техніка в Ельні, РФ
Техніка в Ельні, РФ

Стягування сил розпочалося наприкінці вересня. На карті відмічено полігон у Єльні, де знаходяться зняті супутником війська.

По силах, що стягнуті до північного кордону України, повідомляється, що їх основна частина — танки Т-80У та САУ. Також у районі відзначили присутність першої гвардійської танкової армії. Видання повідомляє, що зазвичай цей підрозділ проводить учбові маневри під Москвою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії в загостренні ситуації звинувачують Україну. Окремі претензії спричиняє використання на Донбасі безпілотників. Їх вперше застосували наприкінці жовтня – знищили артилерійську установку.

Теги:
#Росія #Кордон #Танки #Війська
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