РФ стягує танки до північного кордону України: фотодокази

Окрім танків зафіксували артилерійські установки.

Росія стягує сили до українського кордону, як повідомлялося раніше, — це танкові війська. Четверта танкова дивізія РФ перемістила свою техніку до північного кордону України, у район Брянська та Курська.

Про це переміщення повідомляє видання Rolitico.

Також опубліковано знімки танкових військ у місті Єльня Смоленської області, що неподалік Білорусі. Крім танків, там відзначають наявність самохідної артилерії (САУ).

Знімок, зроблений Maxar Technologies у Ельні, РФ Техніка в Ельні, РФ

Стягування сил розпочалося наприкінці вересня. На карті відмічено полігон у Єльні, де знаходяться зняті супутником війська.

По силах, що стягнуті до північного кордону України, повідомляється, що їх основна частина — танки Т-80У та САУ. Також у районі відзначили присутність першої гвардійської танкової армії. Видання повідомляє, що зазвичай цей підрозділ проводить учбові маневри під Москвою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії в загостренні ситуації звинувачують Україну. Окремі претензії спричиняє використання на Донбасі безпілотників. Їх вперше застосували наприкінці жовтня – знищили артилерійську установку.