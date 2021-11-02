Укр

РФ стягивает танки к северной границе Украины: доказательства - на фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Среди танков, которые приближаются к украинской границе - Т-80У. Новость обновлена 02 ноября 2021, 10:35
Среди танков, которые приближаются к украинской границе - Т-80У.

Кроме танков зафиксировали артиллерийские установки.

Россия стягивает силы к украинской границе, как сообщалось ранее — это танковые войска. Четвертая танковая дивизия РФ переместила свою технику к северной границе Украины, в район Брянска и Курска. 

Об этом перемещении сообщает издание Рolitico.

Также опубликованы снимки танковых войск в городе Ельня Смоленской области, что недалеко от Беларуси. Кроме танков там отмечают наличие самоходной артиллерии (САУ). 

Снимок, сделанный Maxar Technologies в Ельне, РФ
Снимок, сделанный Maxar Technologies в Ельне, РФ
Техника в Ельне, РФ
Техника в Ельне, РФ

Стягивание сил началось в конце сентября. На карте отмечен полигон в Ельне, где находятся снятые спутником войска. 

По силам, которые стянуты к северной границе Украины сообщается, что их основная часть — танки Т-80У и САУ. Также в районе отметили присутствие первой гвардейской танковой армии. Издание сообщает, что обычно это подразделение проводит учебные маневры под Москвой. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России в обострении ситуации винят Украину. Отдельные претензии вызывает использование на Донбассе беспилотников. Их впервые применили в конце октября — уничтожили артиллерийскую установку

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#Россия #Граница #Танки #Войска
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