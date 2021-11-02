РФ стягивает танки к северной границе Украины: доказательства - на фото

Кроме танков зафиксировали артиллерийские установки.

Россия стягивает силы к украинской границе, как сообщалось ранее — это танковые войска. Четвертая танковая дивизия РФ переместила свою технику к северной границе Украины, в район Брянска и Курска.

Об этом перемещении сообщает издание Рolitico.

Также опубликованы снимки танковых войск в городе Ельня Смоленской области, что недалеко от Беларуси. Кроме танков там отмечают наличие самоходной артиллерии (САУ).

Снимок, сделанный Maxar Technologies в Ельне, РФ Техника в Ельне, РФ

Стягивание сил началось в конце сентября. На карте отмечен полигон в Ельне, где находятся снятые спутником войска.

По силам, которые стянуты к северной границе Украины сообщается, что их основная часть — танки Т-80У и САУ. Также в районе отметили присутствие первой гвардейской танковой армии. Издание сообщает, что обычно это подразделение проводит учебные маневры под Москвой.

Ранее "Телеграф" писал, что в России в обострении ситуации винят Украину. Отдельные претензии вызывает использование на Донбассе беспилотников. Их впервые применили в конце октября — уничтожили артиллерийскую установку.