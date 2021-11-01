Топ-угроз ноября. Чего ждать Украине и почему?

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан

Украина вошла в ноябрь с грузом проблем и угроз. По многим параметрам ситуация не меняется, а в отдельных случаях даже обостряется.

Россия.

Наиболее актуальной внешней угрозой остается российская военная и не только агрессия. Россия видит реализацию «Минска» лишь на своих условиях. И сдвинуть ее с этих позиций пока не удается.

Нам нужно быть готовыми к усилению провокаций на линии столкновения.

К попыткам диверсионно-террористических актов в близком и дальнем тылу Украину. К продолжению блокирования работы СММ ОБСЕ, Красного Креста, пунктов пропуска. Равно как к блокированию попыток произвести обмен пленными.

Будет и дальнейшее обострение информационно-психологической войны с целью дестабилизации обстановки в Украине.

Продолжится также мотивирование со стороны РФ «пятой колоны и РПЦ к антиукраинской деятельности.

Никуда не денется и шантаж с помощью энергоносителей. В том числе через «Северный поток-2».

Беларусь.

Продолжится движение Республики Беларусь (РБ) в фарватере России. Будет попытка склонить Украину к соглашению о поставках белорусской (читай – российской) электроэнергии.

Не исключают возможность целенаправленного направления миграционного потока в Украину. Такая тактика Лукашенко срабатывает по отношению к западным странам.

Возможна активизация спецслужб Республики Беларусь по развертыванию агентурной сети в Украине в контексте подготовки вероятных провокаций на украино-белорусской границе.

Венгрия и Польша.

Видим попытки властей этих стран остановить падение собственных рейтингов шовинистическими претензиями в адрес Украины в гуманитарно-этнических вопросах. Будут «качать» тему якобы дискриминация поляков, венгров по языковому признаку и так далее. МИД Украины уже отмел эти обвинения.

Но внутренняя политика Венгрии и Польши на фоне потери рейтингов власти диктует подобную активизацию шовинистских заявлений. В том числе в адрес Украины.

Франция и Германия.

Эти участники нормандского формата, к сожалению, продолжат заигрывание с Путиным. В том числе путем обвинения обоих сторон в эскалации конфликта на Донбассе (хоть ситуацию обостряет именно РФ и ее марионетки). И попыток навязать Украине имплементацию формулы Штайнмайера.

Внутренние угрозы.

В Украине происходит рецессия экономики, раскручивается инфляция, грядут непосильные тарифы и цены на продукты и товары первой необходимости. Всё этот ведет к обнищанию населения и угрозам масштабных акций социального протеста.

На это накладывается и пандемия коронавируса.

Видим не всегда аргументированные, с моей точки зрения, методы, связанные с вакцинацией и карантинными ограничениями. И недостаточное информационное обеспечение данной кампании, что вызывает недовольство населения. Особенно тех, кто переболел и имеет антитела.

Также мы видим фактическое блокирование обещанных выплат (300%) медикам, которые задействованы в борьбе с ковидом, недостачу кислорода, медпрепаратов и защитных костюмов.

Поясняя нехватку кислорода для больных ковидом, власть пытается устами председателя парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого говорить о неких диверсиях.

Но, скорее, тут уместно говорить о несогласовании со стороны ведомств, которые задействованы в данном процессе. А также об отсутствии прогноза и анализа ситуации с их стороны. Я считаю, что можно говорить о преступной халатности со стороны государственных институтов, ответственных за противодействие пандемии.

Также мы имеем фактический провал отопительного сезона.

Несвоевременное обеспечение ТЭЦ и ТЭС углем, всё более вероятные проблемы для населения и промышленности с поставками электроэнергии. Всё это тянет на служебную халатность, а то и на саботаж. Мы вынуждены закупать уголь в Польше, Казахстане, ЮАР. А электроэнергию нас склоняют покупать у россиян или белорусов.

Негативно повлияет на общую ситуацию и провал государственного оборонного заказа, и долги (почти 2 млрд грн) по выплатам военнослужащим. Что, безусловно, не добавляет боевого духа нашим воинам.

На этом фоне происходит узурпация власти партией «Слуга народа» и лично главой государства. Это уже привело к существующим проблемам, активизировало политическую борьбу вместо консолидации. Чем пользуется агентура влияния РФ, чтобы заблокировать реформы, затормозить духовную и культурную революцию, восстановление исторической памяти.

Тормозится и утверждение на законодательном уровне законопроектов о коллаборации и украинофобии. Тут можно вспомнить цитату знаменитого деятеля времен Великой Французской Революции – Сен-Жюста, что не может быть свободы для врагов свободы. В этом контексте указанные законы должны усилить украинскую государственность, конструктивный процесс украинизации.

К сожалению, наблюдается усиление давления на журналистов, наступление на свободу слова и демократию, что не добавляет Украине авторитета на международной арене.

Еще одна важнейшая угроза, которая всё нарастает – это демографическая ситуация в Украине.

Смертность в разы превышает рождаемость, происходит колоссальный отток мозгов, рабочих рук в другие страны.

Все указанные выше проблемы в комплексе лишь усугубляются. И если мы не сумеем ответить на вызовы, перспективы, увы, печальные.