Топ-угроз ноября. Чего ждать Украине и почему? - Василий Богдан
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Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан
Украина вошла в ноябрь с грузом проблем и угроз. По многим параметрам ситуация не меняется, а в отдельных случаях даже обостряется.
Россия.
Наиболее актуальной внешней угрозой остается российская военная и не только агрессия. Россия видит реализацию «Минска» лишь на своих условиях. И сдвинуть ее с этих позиций пока не удается.
Нам нужно быть готовыми к усилению провокаций на линии столкновения.
К попыткам диверсионно-террористических актов в близком и дальнем тылу Украину. К продолжению блокирования работы СММ ОБСЕ, Красного Креста, пунктов пропуска. Равно как к блокированию попыток произвести обмен пленными.
Будет и дальнейшее обострение информационно-психологической войны с целью дестабилизации обстановки в Украине.
Продолжится также мотивирование со стороны РФ «пятой колоны и РПЦ к антиукраинской деятельности.
Никуда не денется и шантаж с помощью энергоносителей. В том числе через «Северный поток-2».
Беларусь.
Продолжится движение Республики Беларусь (РБ) в фарватере России. Будет попытка склонить Украину к соглашению о поставках белорусской (читай – российской) электроэнергии.
Не исключают возможность целенаправленного направления миграционного потока в Украину. Такая тактика Лукашенко срабатывает по отношению к западным странам.
Возможна активизация спецслужб Республики Беларусь по развертыванию агентурной сети в Украине в контексте подготовки вероятных провокаций на украино-белорусской границе.
Венгрия и Польша.
Видим попытки властей этих стран остановить падение собственных рейтингов шовинистическими претензиями в адрес Украины в гуманитарно-этнических вопросах. Будут «качать» тему якобы дискриминация поляков, венгров по языковому признаку и так далее. МИД Украины уже отмел эти обвинения.
Но внутренняя политика Венгрии и Польши на фоне потери рейтингов власти диктует подобную активизацию шовинистских заявлений. В том числе в адрес Украины.
Франция и Германия.
Эти участники нормандского формата, к сожалению, продолжат заигрывание с Путиным. В том числе путем обвинения обоих сторон в эскалации конфликта на Донбассе (хоть ситуацию обостряет именно РФ и ее марионетки). И попыток навязать Украине имплементацию формулы Штайнмайера.
Внутренние угрозы.
В Украине происходит рецессия экономики, раскручивается инфляция, грядут непосильные тарифы и цены на продукты и товары первой необходимости. Всё этот ведет к обнищанию населения и угрозам масштабных акций социального протеста.
На это накладывается и пандемия коронавируса.
Видим не всегда аргументированные, с моей точки зрения, методы, связанные с вакцинацией и карантинными ограничениями. И недостаточное информационное обеспечение данной кампании, что вызывает недовольство населения. Особенно тех, кто переболел и имеет антитела.
Также мы видим фактическое блокирование обещанных выплат (300%) медикам, которые задействованы в борьбе с ковидом, недостачу кислорода, медпрепаратов и защитных костюмов.
Поясняя нехватку кислорода для больных ковидом, власть пытается устами председателя парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого говорить о неких диверсиях.
Но, скорее, тут уместно говорить о несогласовании со стороны ведомств, которые задействованы в данном процессе. А также об отсутствии прогноза и анализа ситуации с их стороны. Я считаю, что можно говорить о преступной халатности со стороны государственных институтов, ответственных за противодействие пандемии.
Также мы имеем фактический провал отопительного сезона.
Несвоевременное обеспечение ТЭЦ и ТЭС углем, всё более вероятные проблемы для населения и промышленности с поставками электроэнергии. Всё это тянет на служебную халатность, а то и на саботаж. Мы вынуждены закупать уголь в Польше, Казахстане, ЮАР. А электроэнергию нас склоняют покупать у россиян или белорусов.
Негативно повлияет на общую ситуацию и провал государственного оборонного заказа, и долги (почти 2 млрд грн) по выплатам военнослужащим. Что, безусловно, не добавляет боевого духа нашим воинам.
На этом фоне происходит узурпация власти партией «Слуга народа» и лично главой государства. Это уже привело к существующим проблемам, активизировало политическую борьбу вместо консолидации. Чем пользуется агентура влияния РФ, чтобы заблокировать реформы, затормозить духовную и культурную революцию, восстановление исторической памяти.
Тормозится и утверждение на законодательном уровне законопроектов о коллаборации и украинофобии. Тут можно вспомнить цитату знаменитого деятеля времен Великой Французской Революции – Сен-Жюста, что не может быть свободы для врагов свободы. В этом контексте указанные законы должны усилить украинскую государственность, конструктивный процесс украинизации.
К сожалению, наблюдается усиление давления на журналистов, наступление на свободу слова и демократию, что не добавляет Украине авторитета на международной арене.
Еще одна важнейшая угроза, которая всё нарастает – это демографическая ситуация в Украине.
Смертность в разы превышает рождаемость, происходит колоссальный отток мозгов, рабочих рук в другие страны.
Все указанные выше проблемы в комплексе лишь усугубляются. И если мы не сумеем ответить на вызовы, перспективы, увы, печальные.
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