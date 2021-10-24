Миграционный кризис: Беларусь использует тактику СССР и РФ

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал миграционный кризис между Беларусью и ЕС

"Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич на заседании Совета ЕС в Люксембурге заявил, что Европейский Союз должен ужесточить санкции против Беларуси, поскольку режим Лукашенко «всё еще использует миграцию в качестве оружия».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в пятницу, 22 октября, что ЕС необходимо быстро пересмотреть свои законы о предоставлении убежища и возвести забор, чтобы защитить себя в краткосрочной перспективе от Беларуси, провоцирующей миграционный кризис.

Думаю, миграционный кризис будет продолжаться до референдума по новой Конституции Беларуси.

Точной даты пока нет. Вероятная – февраль 2022 года.

После этого Лукашенко надеется выйти на какую-то систему договоренностей с Евросоюзом.

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Что такое кризис мигрантов? Это создание дополнительных проблемных точек, чтобы потом в комплексе выходить на переговорную площадку. Это старая тактика СССР, потом РФ. Сейчас ее взял на вооружение белорусский МИД.

Выглядит тактика так.

У тебя есть проблемная тема для обсуждения с твоим партнером. Одна. Если ты выходишь только с ней, тебя пытаются склонить к каким-то компромиссам. Ты считаешь, что можешь поступиться своими интересами. В таком случае создаешь еще три-четыре дополнительные проблемы для партнера или оппонента. И говоришь: «А давайте теперь порассуждаем в комплексе». И уступая на новых площадках, в искусственно созданных кризисах, ты сохраняешь свои основные позиции.

Заметьте, как Россия ведет переговоры по Донбассу. Перед каждыми новыми начинается эскалация. Чтобы Россия на переговорах могла сказать: «Мы возвращаемся к ситуации, которая была три месяца назад. Какие уступки сделаете вы?»

Украина же не поднимает ставки. И от нас требуют уступок, требуют поступаться нашими интересами, предварительно искусственно нагнетая ситуацию.

Перед выходом на глобальные договоренности, Путин влезает в различные кризисы. Географически расширяя зону обсуждений. В последнее время всё более острой становится тема «инвентаризации Арктики».

Давайте вспомним конфликтные площадки, где засветилась Россия. Сирия, Ливия, Центральная Африка, Южная Америка. Все они становятся площадками торга. Россия говорит: «Хорошо, мы оттуда можем уйти. Но что мы получим взамен? Например, по украинскому кейсу».

Такая же тактика сейчас применяется по отношению к ЕС со стороны Беларуси.

По состоянию на сегодня Минск проводит политику «открытых ворот». Кто хочет ехать в Европу – делайте это через нашу территорию.

Может ли это усилится? Да, может. Тем более, что на днях посол Ирана в Беларуси заявил, что Тегеран хочет возобновить авиасообщение с Республикой Беларусь.

Попробуем смоделировать ситуацию: как вы представляете сигналы из Брюсселя для Ирана, чтобы тот не летал в Беларусь. Ведь в такой ситуации именно Брюссель выступает в роли того, кто хочет получить больше. Если бы это были не дипломаты, а городские окраины, они бы услышали, куда идти и куда засунуть свои (по)желания.

В данном случае Минск и Тегеран работают с точки зрения угроз. Всегда угроза чего-то плохого работает сильнее, чем событие, которое уже наступило.

И Тегеран, и Минск говорят, что к Новому году могут возобновить авиасообщение. И европейский аналитик, который работает в качестве консультанта, готовит материалы для политиков, понимает, что Иран – это около 100 тысяч афганцев на территории этой страны. И часть из них может перетечь в Европу.

Учитывая тему Афганистана, «Талибана», афганских беженцев, думаю, дальше объяснять не стоит…"