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Новая Конституция Беларуси: Лукашенко анонсировал принятие в ближайшие пять лет

Новая Конституция Беларуси: Лукашенко анонсировал принятие в ближайшие пять лет
19:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

В Беларуси власти анонсировали принятие новой Конституции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие новой Конституции страны в ближайшие пять лет. 

Об этом он заявил в субботу журналистам, посещая Гомельскую область, сообщает БелТА.

"Вопрос Конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию", - сказал Лукашенко.

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Президент Беларуси также заявил, что предстоящие в 2020 году президентские выборы пройдут в соответствии с нынешним основным законом.

"Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - отметил он.

Как сообщалось, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться летом 2020 года. Лукашенко ранее заявлял, что планирует вновь баллотироваться на пост президента

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Беларусь, Конституция, Президент, Власти.
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