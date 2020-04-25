Отголоски зимы: В Турции выпал снег

Новости мира:В Турции выпал снег, после недели обильных ливней.

В провинции Агры на востоке Турции, выпал снег, которому неделю предшествовали обильные ливни.

Об этом сообщает Главное управление метеорологии Турции.

"Снегопады и снег с дождем и далее ожидаются на востоке Анатолии, на юго-востоке - грозы с ливнями", - говорится в сообщении.

Самая низкая температура воздуха ночью в Карсе, Эрзуруме, Ардахане и Агры - один градус ниже нуля, в Эрзинджане - минус 7, Дерсиме и Ыгдыре - минус 6. Днем в этих районах температура 7-12 градусов. В гористой местности остается снежный покров.

Метеорологи предупреждают, что в восточных районах страны возможны сильные порывы ветра - 40-60 км/час.