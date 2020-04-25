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Пожар в национальном парке: В Польше шестой день работают спасатели (Видео)

Пожар в национальном парке: В Польше шестой день работают спасатели (Видео)
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Польше спасатели уже шестые сутки усердно трудятся в операции по ликвидации пожара в нацпарке.

Польские спасатели взяли под контроль пожар, который пять дней подряд продолжается в крупнейшем национальном парке страны - Бебжанском (северо-восток страны) на территории площадью 6 тыс. гектаров.

Об этом заявил комендант пожарной службы Подляского воеводства РП Ярослав Вендт.

"Пожар взят под контроль. Завершается тушение, в частности отдельных пунктов",- заявил Вендт. 

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Он отметил, что акция ликвидации последствий пожара продлится еще некоторое время.

По информации пожарной службы Подляского воеводства, по состоянию на утро 25 апреля отдельные очаги еще заметны в восточной части Вроценского леса, а места, где снова может появиться огонь, проливают водой с воздуха.

Как сообщалось, пожары в Бебжанскому национальном парке происходят ежегодно, но, как правило, они не превышают площадь 200 га в течение года. Нынешний пожар является крупнейшей по объемам за последние более 10 лет.

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Бебжанский национальный парк расположен на территории площадью около 59 тыс. га. Он размещен в топкой местности, где есть много редких видов растений и животных.

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Пожар, Польша, Парк.
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