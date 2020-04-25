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Сильный ветер и дожди: на Украину надвигается шторм

Сильный ветер и дожди: на Украину надвигается шторм
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:По данным Укргидрометцентра на Украину надвигается шторм.

На выходные, 25 и 26 апреля, в Украине ожидаются штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду.

К тому же на Закарпатье наблюдается снеголавинная опасность, предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Украину сегодня, 25 апреля, придет почти летнее тепло, но часть страны накроют дожди. Кроме того, на страну обрушится сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре. 

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"По данным Укргидрометцентра, 25 апреля днем в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности – желтый). 25 апреля ночью без осадков, днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный дождь, иногда грозы", – говорится в сообщении. 

Также в субботу, 25 апреля, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Температура в стране установится на уровне 15-20 градусов тепла. Немного прохладнее будет на крайнем западе страны и побережье морей – здесь ожидаются 12-17 градусов тепла.

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Как сообщалось, синоптик сказал, что май 2020 года не прогнозируется очень жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

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Украина, Ураган, Шторм, Дождь.
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