Пожары в зоне отчуждения: что происходит в Чернобыле

Новости Украины:Продолжается локализация лесных пожаров в шести лесничествах Чернобыльской зоны.

По состоянию на 11.00 субботы, 25 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Чернобыльской зоне) продолжается локализация пожаров на территории шести лесничеств: Лубянского, Дитяткивського, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришивского лесничеств.

Как сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в соцсети Фейсбук, ликвидацией пожаров занимаются подразделения Госслужбы по ЧС (ГСЧС) и сотрудники лесных пожарных станций государственного специализированного предприятия "Северная Пуща".

"Проводятся мероприятия по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - отмечается в сообщении.

Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем, отмечено в сообщении.

Продолжают работать пожарные насосные станции по тушению торфяников в районе с. Кривая Гора (Паришивське лесничество) и пгт Полесское (Котовское лесничество).

По информации ГСЧС, для обустройства противопожарных разрывов привлеченв тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Создано 949 км минерализованных полос. К тушению привлечены 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми с 24 апреля осуществлено 79 сбросов - 176 т воды.

К тушению привлечены 1 тыс. 122 человек личного состава и 270 единиц техники.

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

"Сейчас скорость ветра достигает 16 км в час. Радиационная ситуация находится под контролем", - подчеркнули в Госагентстве.