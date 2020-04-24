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В Чернобыльской зоне ни один критический объект от пожаров не пострадал

В Чернобыльской зоне ни один критический объект от пожаров не пострадал
23:53 Пт, 24 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Зоне отчуждения ни один критический объект от пожаров не пострадал.

Ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля.

Об этом во время онлайн-брифинга сказал председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник.

"Пожар наложился на карантин, который есть во всей стране. Еще до пожаров предприятия в Зоне отчуждения работали в режиме карантинных мер, согласно распоряжению правительства. В настоящее время предприятия, занимающиеся обслуживанием критической инфраструктуры, были на условиях вынужденного простоя, кроме персонала, который обеспечивал дежурные функции и функции аварийных бригад. Когда начались пожары, люди были в том минимальном количестве, которое необходимо для обслуживания критической инфраструктуры", - акцентировал Калашник.

Он отметил, что огонь не приблизился к объектам критической инфаструктура, ни один из них не пострадал.

"Было несколько отключений объектов электропередач. Но у нас есть несколько линий, которые дублируют друг друга, система отработала, потребление электроэнергии объектами критической инфраструктуры - неконтролируемых действий в этом плане не произошло", - добавил Калашник.

Директор ГСП "Экоцентр" Сергей Киреев отметил, что информация о мощности радиационного фона обновляется каждый час.

"Превышение установленных контрольных уровней не было зафиксировано", - отметил Киреев.

Как сообщал Укринформ, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который начался еще 4 апреля. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень. Представители ГСЧС неоднократно подчеркивали, что угрозы для критически важных объектов Зоны отчуждения нет.

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Пожар, Спасатели, Чернобыль, Огонь, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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