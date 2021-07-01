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Гибридная война Лукашенко: в бой идут незаконные мигранты

Гибридная война Лукашенко: в бой идут незаконные мигранты
19:41 Сегодня Телеграф

На этой неделе Беларусь решила разорвать свои связи с Европейским союзом, отозвав своего посланника из Брюсселя и приостановив участие в программе ЕС "Восточное партнерство". Этот шаг якобы был ответом на жесткие санкции, которые блок недавно ввел против Минска.

На сайте “Atlantic Council” размещена статья, рассказывающая о действиях, предпринимаемых руководством Беларуси в ответ на санкции, наложенные международным сообществом. "Телеграф" предлагает вам для ознакомления ее перевод.

Разрыв отношений с ЕС на самом деле был последним этапом малоинтенсивной кампании враждебных действий, которую ведет авторитарный режим Александра Лукашенко против европейских соседей Беларуси.

В интервью 27 июня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайт обвинила белорусских чиновников в организации притока мигрантов из Ирака, Ирана и Сирии в Европу через Беларусь, назвав эти усилия "хорошо организованным" планом и формой гибридной войны.

"У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема. Все хорошо организовано, спланировано", - заявила Билотайт, добавив, что операция была "прибыльным преступлением с участием режима и самих чиновников".

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По словам Билотайте, количество людей, пойманных при попытке незаконно проникнуть на территорию Литвы в этом году, уже в семь раз больше, чем в 2020 году, и в 12 раз больше, чем в 2019 году.

И вот в чем дело. Белорусские официальные лица даже не пытаются это отрицать. Выступая 22 июня в Бресте недалеко от польской границы, Лукашенко заявил, что белорусские власти перестанут препятствовать незаконному въезду иммигрантов в Литву, Латвию и Польшу.

 "Они причитают, что Беларусь их не защищает. Тысячи нелегальных иммигрантов устремляются в Литву, Латвию и Польшу", - заявил Лукашенко, насмехаясь над своими западными соседями.

Действия Беларуси против соседних стран выходят за рамки использования нелегальной миграции в качестве оружия. Также используются правоохранительные органы.

28 мая белорусская прокуратура возбудила уголовное дело против министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевичса и мэра Риги Мартиньша Стакиса после того, как они заменили нынешний белорусский государственный флаг историческим белорусским красно-белым национальным флагом во время чемпионата мира по хоккею с шайбой в Риге. За последние одиннадцать месяцев этот красно-белый флаг получил широкое распространение как символ протестов против режима. Беларусь обвинила Ринкевичса и Стакиса в "осквернении белорусских государственных символов" и "разжигании национальной вражды на почве национальной принадлежности".

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Белорусская прокуратура также возбудила уголовные дела против 22 предполагаемых бывших нацистских солдат СС, которые в настоящее время проживают в Латвии, которые обвиняются в совершении актов геноцида против Беларуси во время Второй мировой войны.

В конфиденциальном неопубликованном докладе на этой неделе Минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований отмечалось, что, поскольку режим Лукашенко "пытается найти способы оказать давление" на своих западных соседей, Генеральная прокуратура Беларуси и Следственный комитет "могут стать значимыми игроками в сфере белорусской внешней политики ".

В своем выступлении 22 июня в Бресте Лукашенко сказал, что Беларусь "долгое время находится в состоянии войны" и что "за последний год они испытали самые передовые технологии гибридной войны".

В комментарии к "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич отметил: "Лукашенко впервые начал пугать людей разговорами о возможной войне с Западом" после спорных выборов в августе 2020 года. После санкций ЕС и США эта риторика приобрела новый смысл. Запугивая людей войной, Лукашенко пытается искусственно создать впечатление "осажденной крепости", чтобы оправдать политические репрессии, мобилизовать элиту страны и побудить своих сторонников защищать режим".

Открыто враждебная позиция Лукашенко представляет собой серьезный отход от внешней политики Беларуси в последнее время. Не так давно белорусский диктатор изо всех сил старался заверить соседние страны в том, что им нечего бояться Минска.

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После аннексии Россией Крыма в 2014 году и вооруженной интервенции в Донбассе на востоке Украины Лукашенко заявил, что никогда не позволит использовать территорию Беларуси для нападения на другое государство. В преддверии совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" он неоднократно обещал своим соседям, что учения не станут платформой для совершения зла.

Беларусь даже пригласила наблюдателей из семи стран (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Норвегия), а также представителей ООН, ОБСЕ, НАТО и Красного Креста для наблюдения за частью учений «Запад-2017», которые проходили на территории Беларуси.

Это уступчивое отношение резко изменилось после прошедших в прошлом году неудачных (для Лукашенко - Ред.) президентских выборов в Беларуси и последовавшего за этим жестокого подавления протестов. Сейчас, когда Лукашенко находится в международной изоляции и все больше зависит от России Владимира Путина, лидер Минска имитирует конфронтационную позицию кремлевского вождя.

Меняющийся тон Лукашенко может иметь серьезные последствия для региональной безопасности. В телеинтервью 14 июня президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что Беларусь "теряет последние элементы независимости и может быть использована в руках россиян в качестве оружия для агрессивных действий по отношению к союзникам по НАТО".

Поскольку до сентябрьских военных учений "Запад-2021" с участием российских и белорусских войск осталось всего несколько месяцев, летний сезон обещает быть напряженным на восточном фронте Европы.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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ЕС, Беларусь, Нелегальные мигранты, Гибридная война.
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