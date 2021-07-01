Суфлер Путина: читающий с бумажки Лукашенко вспомнил о "дружбе" с "тающей" Украиной (видео)

Александр Лукашенко, который в последнее время выбрал курс на сближение с Москвой, о чем свидетельствует недавний отзыв своего постоянного представителя в ЕС и прекращение участия в "Восточном партнерстве" ЕС, выступая на форуме регионов России и Беларуси, с листочка повторил тезис президента РФ Владимира Путина про "один народ".

Об этом стало известно из трансляции форума.

"Вы (Путин, - Авт.) на прямой линии здорово сказали об этом – украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом, и будем вместе. Ну что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - сказал он, при этом, произнося эти слова, Лукашенко ни разу не отвлекся от бумажки, куда был записан заранее приготовленный текст речи.

Также он отметил, что якобы Беларусь видит, "как тает государственный суверенитет наших южных соседей (имея ввиду Украину, - Авт.)".

"Пусть простят нас южане, ну, так уж случилось, поэтому мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народом", - добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее психолог Светлана Чунихина объяснила, что президент России Владимир Путин понимает величие России как "тюрьму народов".