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Суфлер Путина: читающий с бумажки Лукашенко вспомнил о "дружбе" с "тающей" Украиной (видео)

Суфлер Путина: читающий с бумажки Лукашенко вспомнил о "дружбе" с "тающей" Украиной (видео)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф

Александр Лукашенко, который в последнее время выбрал курс на сближение с Москвой, о чем свидетельствует недавний отзыв своего постоянного представителя в ЕС и прекращение участия в "Восточном партнерстве" ЕС, выступая на форуме регионов России и Беларуси, с листочка повторил тезис президента РФ Владимира Путина про "один народ".

Об этом стало известно из трансляции форума.

"Вы  (Путин, - Авт.) на прямой линии здорово сказали об этом – украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом, и будем вместе. Ну что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - сказал он, при этом, произнося эти слова, Лукашенко ни разу не отвлекся от бумажки, куда был записан заранее приготовленный текст речи.

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Также он отметил, что якобы Беларусь видит, "как тает государственный суверенитет наших южных соседей (имея ввиду Украину, - Авт.)".

"Пусть простят нас южане, ну, так уж случилось, поэтому мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народом", - добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее психолог Светлана Чунихина объяснила, что президент России Владимир Путин понимает величие России как "тюрьму народов".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Видео, Александр Лукашенко.
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