Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко

На фоне санкций Евросоюза против Беларуси, Минск, в свою очередь, приостанавливает участие в инициативе ЕС для соседних стран, которая носит название "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь отзывает своего постоянного представителя в ЕС.



К чему может привести такая политика режима Лукашенко? Есть ли шанс поставить Беларусь на европейские рельсы, вырвав ее из орбиты влияния РФ? На эти вопросы "Телеграфу" ответил директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко.

"Шансов вырваться из орбиты влияния РФ у Беларуси на данный момент нет, – уверен Валерий Кравченко. – Жители республики являются заложниками возникшей ситуации. То, что Лукашенко выводит страну из проектов "Восточного партнерства" – хуже для самой Беларуси, которая теряет отличную площадку для трансграничного сотрудничества. Понятно, что власть Беларуси выстраивает политику "железного занавеса", рвет все концы с Польшей, Литвой – двумя ближними странами. Их называют главными виновниками в ситуации с протестами против режима Лукашенко".

Такая политика, по мнению эксперта, будет только усиливаться с приближением российско-белорусских военных учений "Запад 2021", намеченных на сентябрь на территории Беларуси.

"И есть большие шансы, что подразделения РФ останутся после этих учений на белорусской земле, – прогнозирует Валерий Кравченко. – Идет мягкая аннексия Беларуси Россией. И фамилии главы белорусского государства тут особо не волнует Кремль, Путина. С одной стороны, РФ удобно "слить" Лукашенко, чтобы у руля Беларуси было новое лицо – абсолютно подконтрольное Кремлю и не раздражающее Запад. С другой – Лукашенко такой, как есть сейчас – выгоден. Он ослаблен, в то же время превращается в ястреба, антизападника, анитнатовца, антиевропейца. Озвучивает тезисы, которые не может озвучить официальная Москва".

По словам эксперта, мы видим ускоряющийся дрейф Беларуси от ЕС, от будущего в Европе – к некоему союзу с РФ.

"Белорусы в этом "союзе" растворятся. И это именно то, на что рассчитывает Москва", – уверен Валерий Кравченко.

Подробнее о санкциях против Беларуси со стороны Евросоюза, читайте в материале "Телеграфа": Логистическая и финансовая катастрофа: что принесут Беларуси новые санкции ЕС.