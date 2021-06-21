Логистическая и финансовая катастрофа: что принесут Беларуси новые санкции ЕС

В понедельник, 21 июня, ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси в связи с систематическими нарушениями прав человека режимом Александра Лукашенко.

Вместе замораживанием активов и запретом на выдачу виз 78 физическим лицам, санкции коснутся и экспорта калийных удобрений из страны.

При этом, как указывает телеграм-канал NEXTA, страны ЕС не только вводят запрет на экспорт удобрений в ЕС, но и на их экспорт через территорию ЕС.

Отмечается, что Евросоюз не является крупным импортером продукции "Беларуськалия", однако около 90% всего экспорта проходит через грузовой порт Клайпеды (Литва).

"Запрет на экспорт через территорию ЕС будет означать для "Беларуськалия" логистическую и финансовую катастрофу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины хочет признать Александра Лукашенко террористом, а нардепы уже обратились к генпрокурору.