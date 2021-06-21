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Верховная Рада хочет признать Лукашенко террористом: депутаты обратились к Генпрокурору

Верховная Рада хочет признать Лукашенко террористом: депутаты обратились к Генпрокурору
11:32 Сегодня Телеграф

Украинские парламентарии требуют от генпрокурора Ирины Венедиктовой открыть уголовное производство в отношении самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Нардепы возмутились после того, как политик признал незаконные вооруженные группировки из оккупированных территорий Донбасса.

Об этом передает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на депутата от фракции "Голос" Юлию Клименко.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру по поводу фактов преступлений, в том числе в отношении Романа Протасевича, когда Лукашенко фактически признал так называемые "ЛНР" и "ДНР" законными режимами и позволил следственные действия квазиспецслужб этих субъектов. Это признание оккупационных режимов, и мы категорически против такого шага", - говорит нардеп, будучи уверенной, что Лукашенко "должен нести ответственность в соответствии с международным правом”.

Клименко говорит, что обращение уже поддержали представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" и других фракций ВРУ, за исключением ОПЗЖ.

Напомним, Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 1,288

Все по теме:

ВРУ, Терроризм, Александр Лукашенко, Юлия Клименко, Ирина Венедиктова.
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