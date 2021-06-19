Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов

После решения Кабмина о запрете использовать воздушное пространство страны белорусским самолетам, Беларусь не будет принимать украинские воздушные суда.

Об этом объявил в субботу, 19 июня, непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александр Лукашенко, сообщает белорусский провластный Telegram-канал "Пул первого".

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - приводит канал слова Лукашенко.

Как сообщалось, власти Украины приняли решение закрыть воздушное пространство страны для белорусских самолетов после того, как власти Беларуси совершили принудительную посадку самолета компании Ryanair, на борту которого находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, с целью его задержания.

Буквально после введения Украиной запрета Беларусь решила приостановить поставки бензина А-95 в Украину.

Также Беларусь ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.

10 июня Европарламент принял в целом резолюцию по Беларуси и осудил принудительную посадку самолета компании Ryanair, а также выдвинул ряд предложений о введении санкций.